군백기(군대+공백기)를 마친 DAY6(데이식스)가 3월 18일 새 앨범 'Fourever'(포에버)으로 돌아온다.JYP엔터테인먼트는 4일 0시 DAY6 공식 SNS 채널에 새 미니 앨범 'Fourever' 트레일러 필름을 깜짝 공개하고 컴백 소식을 알렸다.이에 따르면 DAY6는 오는 18일 신보 'Fourever'를 발매하고, 2021년 4월 발표한 미니 7집이자 전작 'The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love'(더 북 오브 어스 : 네겐트로피 - 카오스 스왈로드 업 인 러브) 이후 3년 만에 완전한 DAY6로서 팬들 곁을 찾는다.첫 티징 콘텐츠인 트레일러 필름에는 DAY6가 2019년부터 약 2년간 펼쳐 온 북 시리즈 'The Book of Us'의 활동 스케치 영상과 새 앨범을 준비하는 모습이 담겼다. 성진, Young K(영케이), 원필, 도운 네 멤버가 해마다 차곡차곡 쌓아 온 추억들과 디스코그래피가 모여 새로운 음악과 작품으로 탄생할 것을 시사한다. DAY6에 따르면 오랜 기다림 끝에 비로소 하나가 된 멤버들이 공들여 빚어내는 완전함이 신보에 녹아들 예정이다.DAY6는 2023년 겨울 원필을 마지막으로 성진, Young K, 도운 멤버 전원이 전역했다. 멤버들의 여백기 동안 2017년 2월 발표 앨범 'Every DAY6 February'(에브리 데이식스 페브러리) 타이틀곡 '예뻤어'와 2019년 7월 미니 5집 'The Book of Us : Gravity' (더 북 오브 어스 : 그래비티) 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'가 더블 역주행에 성공한 만큼 DAY6 컴백을 향한 이목이 모아진다.한편 DAY6는 3월 18일 오후 6시 신작 'Fourever'를 선보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr