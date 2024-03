/ 사진제공=SM엔터테인먼트

샤이니(SHINee)가 약 12년 만의 싱가포르 콘서트를 마무리했다.샤이니는 3월 2일 싱가포르 인도어 스타디움(Indoor Stadium)에서 ‘SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in SINGAPORE’(샤이니 월드 VI [퍼펙트 일루미네이션] 인 싱가포르)를 개최, 오랜만에 펼치는 현지 단독 공연으로 전석 매진을 기록했다.‘Clue’와 ‘Sherlock•셜록 (Clue + Note)’ 매시업 무대로 이번 공연의 화려한 포문을 연 샤이니는 ‘HARD’, ‘Don’t Call Me’, ‘Everybody’, ‘Lucifer’ 등 대표 히트곡으로 강렬하고 파워풀한 퍼포먼스를 선보였으며, ‘방백 (Aside)’, ‘빈칸 (Kind)’, ‘재연 (An Encore)’ 등 감성적인 보컬을 담은 무대, ‘The Feeling’, ‘히치하이킹 (Hitchhiking)’, ‘Runaway’ 등 관객들과 더욱 뜨겁게 호흡했다.현지 팬들은 싱가포르에서 다시 만난 샤이니를 열렬히 환영하며 공연 내내 큰 함성과 박수를 보낸 것은 물론, ‘샤이니는 15년 동안 희망이었고 앞으로의 꿈입니다’라는 문구가 적힌 슬로건 이벤트, 앙코르 직전 ‘너와 나의 거리 (Selene 6 23)’를 한국어로 떼창하는 이벤트를 선사했다.또한 싱가포르 국영 방송 CNA, 최대 일간지 The Straits Times(더 스트레이츠 타임스), 유명 신문 Lianhe Zaobao(리안허 자오바오)의 온라인 미디어 Zaobao sg 등 여러 현지 주요 매체가 이번 공연을 취재했다.한편, 샤이니는 3월 16일 홍콩 아시아월드 아레나(AsiaWorld Arena)에서 아시아 투어의 열기를 잇는다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr