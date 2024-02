그룹 노매드(NOMAD)가 28일 서울 강남구 성암아트홀에서 진행된 데뷔 앨범 'NOMAD' 쇼케이스에 참석했다.노매드는 '유목민'이라는 의미에 'Need Our Microphone And Dances'라는 문장의 앞 글자를 따온 중의적인 표현으로, 진심으로 춤추고 무대를 즐기기 위해 마이크를 가져오라'는 자신감과 자신들만의 음악적 스펙트럼을 널리 알리겠다는 다짐을 담았다.사진제공=노매드 엔터테인먼트조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr