사진=텐아시아DB

가수 차은우가 '여행 가기 전 꼼꼼하게 계획 세울 것 같은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 2월 19일부터 25일까지 '정월 대보름 음식을 잘 만들 것 같은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 실시했다.차은우가 1위를 가져갔다. 차은우는 지난 19일 첫 번째 솔로 미니앨범 'ENTITY'(엔티티) 수록곡 'WHERE AM I'(웨얼 엠 아이)의 뮤직비디오를 공개했다. 'WHERE AM I'는 차은우의 부드러운 보컬과 마음을 보듬어주는 듯한 서정적인 사운드가 어우러진 얼터너티브 록 스타일의 곡이다. 차은우는 화려해 보이지만 외롭고 공허한 마음을 담은 진정성 있는 가사와 멜로디, 보컬을 통해 짙은 그리움을 풀어냈다. 오는 3월 1일에는 MBC 새 금토드라마 '원더풀 월드'에 출연한다. '원더풀 월드'는 아들을 죽인 살인범을 직접 처단한 은수현(김남주 분)이 그날에 얽힌 비밀을 파헤쳐 가는 휴먼 미스터리 드라마다. 차은우는 극 중 권선율 역을 맡았다.2위는 하성운이다. 하성운은 2022년 9월 육군 현역으로 입대해 복무 중이다. 지난해 10월에는 계룡 지상군페스티벌에서 육군 특별공연팀으로 무대에 올랐다. 'Super Shy', 'Shoot out', 'Hard carry', 'Energetic' 등 경쾌하고 에너지 넘치는 댄스 커버 무대로 환호를 끌어냈다. 하성운은 올해 4월 전역 예정이다.3위에는 엔하이픈 선우가 이름을 올렸다. 엔하이픈은 지난 23일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 공연 'ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN SEOUL'(이하 'FATE PLUS')를 개최했다. 이날 선우는 추운 날씨에도 콘서트를 찾아온 팬들에게 고마운 마음을 전했다.현재 텐아시아 탑텐 홈페이지에서는 '웹툰 원작 작품 주인공에 어울리는 남자 가수는?", '웹툰 원작 작품 주인공에 어울리는 여자 가수는?', '웹툰 원작 작품 주인공에 어울리는 남자 트로트 가수는?', '웹툰 원작 작품 주인공에 어울리는 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행 중이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr