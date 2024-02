트와이스, 'SET ME FREE' 뮤비 유튜브 1억 뷰 돌파

트와이스가 'SET ME FREE'(셋 미 프리) 뮤직비디오로 통산 24번째 유튜브 1억 뷰 돌파 기록을 세웠다.2023년 3월 10일 선보인 트와이스의 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비) 타이틀곡 'SET ME FREE' 뮤비가 26일 오전 유튜브 조회 수 1억 회를 달성했다. 이로써 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'SET ME FREE'까지 18편의 활동곡, 4편의 일본 발표곡과 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈), 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)까지 총 24편의 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올리고 전 세계 여성 그룹 중 '1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유' 타이틀을 경신 및 수성했다.'SET ME FREE'는 진정한 자신의 모습을 일깨운 사랑을 깨닫고 '이 감정을 지키기 위해서라면 모든 것을 내걸겠다'는 메시지를 담았다. 뮤비는 화려한 세트 속 색다른 연출과 시각 효과로 시선을 사로잡고 유려한 퍼포먼스가 매력 포인트로 자리해 높은 조회 수를 견인했다.트와이스는 지난 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)와 타이틀곡 'ONE SPARK'(원 스파크)를 발표했다. 발매 당일(이하 현지시간) 미국 NBC 대표 아침 프로그램 'NBC's TODAY'의 'Citi MUSIC Series on TODAY'(시티 뮤직 시리즈 온 투데이)에 출연해 신곡 'ONE SPARK'와 선공개곡 'I GOT YOU'(아이 갓 유) 무대를 펼쳤다. '글로벌 최정상 걸그룹' 명성에 걸맞은 무대가 팬심을 달구며 글로벌 인기몰이에 힘을 더했다. 신보는 23일, 24일, 25일 자 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트를 비롯해 26일 누적 기준 미국, 일본, 멕시코 등 전 세계 25개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지했다. 타이틀곡 뮤비는 24일부터 사흘 연속 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 오르며 열띤 반응을 얻고 있다.최근 트와이스는 전 세계 27개 지역 49회 규모의 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'를 전개하며 세계 곳곳에서 맹활약 중이다. 오는 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움과 7월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 해외 여성 아티스트 사상 최초 입성에 빛나는 가나가와 닛산 스타디움에서 단독 공연을 열고 뜨거운 열기를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr