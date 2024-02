'미투 논란' 김생민, 복귀 후 잠잠하더니 3년 만에 근황[TEN이슈]

개그맨 김생민의 근황이 공개됐다.김영철은 지난 24일 "나의 친구 #정성화 #콰지모도정성화 #노트르담드파리 뮤지컬을 보고 저녁은 #두오모 에서.. with #김생민 프랑스 뮤지컬 보고 식사는 이태리 음식으로"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.이어 "25년 된 사이.. 둘과는. 그러자 성화 '난 생민이 형과는 93년부터야~~~ ㅎㅎㅎㅎㅎ' 성화야 춤을 춰요, 에스메랄다. 노래해요, 에스메랄다 어제 마지막에 살짝 운 건 안 비밀. 어제 노래 & 연기는 Fantabulous"라고 덧붙였다.김영철은 "생민이 형 계속 말 끊고 치고 들어오고 '아 들어!' 하면 형은 '지금 내가 말 안 하면 네가 내 얘기 안 들어줄 거잖아' 미친 어제 금요일 저녁. 먹고 걷고 웃고 그렇게 헤어졌다. See you soon all~♥"이라고 전했다.공개된 사진 속에는 김영철, 정성화 그리고 김생민의 모습이 담겼다. 특히 김생민의 모습이 돋보인다. 김생민은 2017년 '김생민의 영수증'으로 전성기를 맞았으나 2018년 4월 미투 논란으로 모든 방송에서 하차했다. 이어 2019년 '영화 들려주는 김생민입니다', 2021년 '김생민의 경제 고민 해결 방송', 2020년 '김생민의 별이 쏟아지는 밤에'를 오픈했다. 현재는 활동이 뜸한 상태다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr