/사진 = 비트인터렉티브 제공

그룹 에이스(A.C.E)가 4인 4색 직장인으로 변신한다.에이스(A.C.E)는 지난 18일부터 21일까지 나흘간 공식 SNS와 유튜브 채널에 멤버 이동훈, 김병관, 박준희, 와우의 신곡 'My Girl'(마이 걸) 개인별 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.'My Girl'은 에이스가 오는 22일 발매하는 미니 6집 'My Girl : "My Choice"'(마이 걸 : "마이 초이스")의 타이틀곡이다. OTT를 패러디한 에이스만의 PETFLIX(펫플릭스) 프로젝트 신작으로 공개되는 만큼 완성도 높은 영상 콘텐츠가 함께 제작됐다. 이에 멤버별 뮤직비디오 티저도 화제를 모으고 있다.4인 4색 뮤직비디오 티저는 이동훈, 김병관, 박준희, 와우의 캐릭터 소개를 담고 있다. 프로 이직러 INFP 이동훈, 갓생의 끝판왕 INTJ 김병관, 젊은 꼰대 INTJ 박준희, MZ 끝판왕 INFP 와우는 각자의 영상에서 "2월 22일 그 녀석들이 돌아온다! PETFLIX 첫 번째 오리지널 시리즈 'My Girl : "My Choice"' 대개봉"이라며 팬들에게 반가운 컴백 인사를 전했다.이와 함께 신곡 'My Girl'의 트렌디한 디스코 팝 사운드도 공개돼 글로벌 음악 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.에이스는 PETFLIX 콘셉트에 맞춰 다양한 웰메이드 콘텐츠를 선보이며 컴백 열기를 더해가고 있다. 지난 16일에는 'My Girl : "My Choice"'의 제작발표회를 버스킹 형식으로 진행하며 'My Girl'의 첫 무대를 팬들에게 최초 공개한 바 있다. 이 자리에는 이번 앨범 활동에 참여하는 4인과 15일 만기 전역한 막내 강유찬까지 에이스 완전체가 함께해 의미를 빛냈다.에이스의 여섯 번째 미니앨범 'My Girl : "My Choice"'는 오는 22일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr