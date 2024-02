트와이스, 타이틀곡 'ONE SPARK' MV 티저 최초 공개

트와이스가 신곡 'ONE SPARK'(원 스파크) 뮤직비디오 티저 영상을 최초 공개했다.트와이스는 오는 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)를 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 21일 0시 공식 SNS 채널에 타이틀곡 'ONE SPARK' 뮤비 티저를 첫 선보이고 전 세계 K팝 팬들의 이목을 집중시켰다.공개된 티저는 서로를 독려하는 장면부터 일상을 함께 보내고 품어주는 모습까지 이들이 차곡히 쌓아온 우정의 순간들을 녹여냈다. 영상 말미에는 연습 전 다짐을 하며 반짝이고 있는 아홉 멤버의 청춘이 담겨 뭉클한 감정을 선사했다.타이틀곡 'ONE SPARK'는 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)를 비롯해 여러 히트곡을 만든 이어어택(earattack)과 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미)를 작사한 심은지 등 유수 작가진이 모여 완성했다. 트와이스는 언제나 뜨겁게 타오르는 열정을 노래한다.최근 트와이스는 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환 멕시코, 브라질 대형 스타디움 공연을 성료하며 '글로벌 스타디움 아티스트'의 위상을 빛냈다. 기세를 이어 3월 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움 공연을 펼치고 7월에는 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 해외 여성 아티스트 사상 첫 입성에 빛나는 가나가와 닛산 스타디움 콘서트를 진행한다.한편 트와이스의 미니 13집 'With YOU-th'와 타이틀곡 'ONE SPARK'는 2월 23일(금) 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 음원 사이트에서 감상 가능하다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr