'불법촬영' 뱃사공, 복역 중 앨범 발매…대중들이 우습나 [TEN이슈]

불법촬영 및 유포 혐의로 교도소 복역 중인 래퍼 뱃사공이 출소 2개월을 앞두고 앨범을 발표해 논란이 일었다.14일 정오 뱃사공의 새 앨범 '미스터X(mrfxxx)'이 각종 음원사이트를 통해 발매됐다.뱃사공의 이번 앨범에는 타이틀곡 'fxxx my life', '개xx끼' 외에도 'back on the block', '블링블링', 'AH S*** (Feat. BLNK, jayho)', '러너스 하이', '헤드뱅', '봄비 2', 'omg' 등 총 10곡이 수록됐다. 수록곡 'AH S***'의 경우 뱃사공이 소속된 크루의 래퍼 BLNK(주일우)와 jayho(제이호)가 피처링에 참여했다.타이틀곡인 'fxxx 마이 라이프'에는 '베스트 오브 XXX 노미네이트 됐지' '껄렁댄 게 독이 됐네' '구차하게 구걸 안 해 민심' 등의 가사가 담겼다. 또다른 타이틀곡 '개XXX'에는 '입버릇처럼 늘 털었던 잃을 게 없어도 진짜 돼버렸어' '이제 좀 버나 했더니 이런 제기랄' 등 마치 심경을 담은 듯한 가사가 담겼다.지난 2022년 뱃사공은 여성을 불법촬영하고 사람들에게 공유했다는 의혹이 제기되자, 이를 인정하고 자수했다. 뱃사공은 지난 2018년 당시 교제하는 사이였던 A씨를 불법 촬영하고 촬영물을 지인들이 있는 단체 채팅방에 전송한 혐의로 2022년 9월 검찰에 송치됐다.지난해 4월 1심 선고 공판에서 뱃사공은 징역 1년과 함께 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수, 아동청소년 기관 등과 장애인 복지 시설에 각 3년 간 취업 제한 등을 명령받았다. 이후 뱃사공과 검찰 모두 항소했으나, 2심 재판부는 이를 기각하고 원심 판결을 유지했다.뱃사공과 검찰은 판결에 불복해 항소했지만 재판부는 원심 그대로 징역 1년을 선고했다. 재판 중 뱃사공은 재판부에 반성문과 탄원서를 100장 이상 제출한 것으로 알려졌다. 뱃사공은 항소심 공판 최후 진술에서 "두 번 다시 그런 잘못을 저지르지 않겠다. 피해 회복을 위해 제가 할 수 있는 게 있다면 최선으로 노력하겠다"며 "연예인으로서의 삶도 사실상 포기했다. 다시 한번 죄송하다"고 전했다.연예인으로서의 삶을 사실상 포기했다지만 여전히 뱃사공은 재기를 꿈꾸고 있는 듯 하다. 오는 4월 출소 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr