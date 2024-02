/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

/사진 = JYP

그룹 트와이스가 뜨거운 청춘의 순간을 품은 컴백 포토를 공개했다.트와이스는 오는 2월 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)와 'ONE SPARK'(원 스파크)를 발표한다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 지난 12일 신보 콘셉트를 미리 만날 수 있는 티저 이미지를 첫 선보인데 이어 14일 0시 두 번째 포토를 오픈했다.새 사진은 아홉 멤버의 열정을 일렁이는 불꽃으로 구현해 시선을 붙잡았다. 나연, 정연, 모모, 사나, 지효, 미나, 다현, 채영, 쯔위는 화이트 스타일링으로 감각적인 면모를 드러내는가 하면 단단한 눈빛으로 앞으로 나아가고자 하는 의지를 표현해 새 앨범 'With YOU-th'에 대한 기대를 높였다.타이틀곡 'ONE SPARK'는 찬바람이 불어도 언제나 타오르는 트와이스의 열정과 아홉 청춘들의 이야기를 담아낸 곡. 온기 가득한 멜로디가 어우러져 벅차오르는 느낌을 선사한다.트와이스는 미니 앨범 'With YOU-th' 정식 발매에 앞서 지난 2일 발표한 선공개곡이자 영어 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)로 지난 2월 5일 오전 누적 기준 프랑스, 스페인 등 전 세계 41개 지역 아이튠즈 송 차트 1위를 거두며 자체 커리어 하이를 달성했다.2024년 2월, 트와이스는 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비)의 일환으로 개최된 멕시코 멕시코 시티 포로 솔과 브라질 상파울루 알리안츠 파르키 단독 공연을 성대하게 마무리했다. 기세를 이어 3월 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움, 7월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 해외 여성 아티스트 사상 최초 입성 기록에 빛나는 가나가와 닛산 스타디움을 찾는다.한편 트와이스의 미니 13집 'With YOU-th'와 타이틀곡 'ONE SPARK'는 오는 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr