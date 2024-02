/ 사진제공=KQ엔터테인먼트

싸이커스(xikers)가 3월 8일 컴백을 확정지었다.12일 0시 싸이커스는 공식 SNS를 통해 새 앨범 발매일과 앨범명이 적힌 단체 콘셉트 포스터를 공개했다.공개된 포스터에는 ‘2024.03.08 2PM KST’라는 문구와 함께 컴백 일자가 새겨져있어 눈길을 끈 가운데, 미니 3집의 앨범명인 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’까지 공개됐다.또한 포스터 속 싸이커스는 시크한 표정으로 카메라를 올려다보며 더욱 성숙한 매력을 뽐냈는가 하면, 데님 패션에 헤어밴드와 반다나 등 아이템으로 포인트를 주며 힙한 매력까지 발산했다.싸이커스의 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러’는 전작 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)’ 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보로, 미니 1집과 미니 2집을 잇는 ‘하우스 오브 트리키(HOUSE OF TRICKY)’의 시리즈이다.한편, 싸이커스는 10일(현지시간) 프랑스 파리에서 ‘‘트리키 하우스 : 퍼스트 인카운터’ 인 유럽(TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN EUROPE)’을 성황리에 마쳤다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr