/ 사진제공=YG엔터테인먼트

베이비몬스터가 혹평에도 불구하고 첫 미니앨범 선공개곡으로 유튜브 뮤직 차트 정상을 차지했다.3일 유튜브가 발표한 최신 차트(2024.02.01)에 따르면 베이비몬스터의 신곡 'Stuck In The Middle'은 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 정상에 올랐다.실제 이 뮤직비디오는 지난 1일 공개된 이후 하루가 채 되지 않아 1000만 뷰를 넘어섰으며, '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위에 등극했다. 또한 일본 라인뮤직, 중국 QQ뮤직 등 현지 최대 음악 스트리밍 사이트의 뮤직비디오 차트 상위권으로 진입했다.다만 신곡 'Stuck In The Middle'에 대한 대중들의 평은 아쉽다. 서정적이지만 다소 밋밋한 발라드 장르는 물론 쉬폰 재질의 드레스, 몽환적이지만 다소 애매한 CG, 지나치게 화려한 액세서리 등이 10년 전 2세대 아이돌 그룹들을 떠올리게 한다는 의견이다.한편 베이비몬스터는 이번 선공개곡 'Stuck In The Middle'에 이어 오는 4월 1일 첫 번째 미니앨범을 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr