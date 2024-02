/ 사진=GLG 제공

그룹 하이키가 차트에서 정주행하고 있다.하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)는 지난달 19일 발매한 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)'로 국내외 음악 시장에서 반응을 이끌어내고 있다.'Thinkin' About You'는 하이키가 새롭게 선보이는 프로젝트 '하이키노트(H1-KEYnote)'의 첫 페이지를 여는 곡이자 데뷔 후 처음으로 정식 발표한 영어곡으로 발매 직후에는 국내외 주요 음원 차트 상위권 진입에 성공했다.각종 SNS와 온라인 커뮤니티 등에서도 호평이 쏟아지고 있다. 영어 곡임에도 리스너들에게 위로와 공감을 선물했다는 반응과 함께 다수의 음악 전문가들은 '대중성'과 '음악성' 두 마리 토끼를 모두 잡았다면서 하이키를 극찬했다. 'Thinkin' About You'에 대한 입소문 열풍 역시 꾸준히 이어지고 있다.하이키가 지난해 1월 발매한 '건물 사이에 피어난 장미'는 역주행 돌풍 속 2023년 멜론, 지니뮤직 연간 차트에서 상위권을 차지했고, 1년이 지난 현재까지도 주요 음원사이트 탑100 차트에 이름을 올리고 있다. 같은 해 8월 발표한 더블 타이틀곡 'SEOUL(Such a Beautiful City)'과 '불빛을 꺼뜨리지 마(Time to Shine)' 또한 정주행으로 인기를 얻으면서 '중소의 기적', '믿고 듣는 하이키' 등의 타이틀을 획득했다.이외에도 하이키는 수많은 페스티벌과 대학교 행사는 물론, 음악방송, '불후의 명곡' 등을 통해 흠잡을 데 없이 완벽한 라이브 실력까지 뽐낸 바. 이에 하이키는 오는 2월 29일 진행되는 '제21회 한국대중음악상'에서 '올해의 신인', '올해의 노래', '최우수 K팝-노래' 등 3개 부문에 노미네이트됐다.한편, 하이키는 자체 제작 예능 '거침없이 하이키'와 다양한 방송, 온·오프라인 콘텐츠 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr