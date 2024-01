'컴백' 씨스타19, '킬링 보이스'에 떴다

그룹 씨스타19(SISTAR19, 보라, 효린)가 '킬링 보이스'를 통해 원조 '서머 퀸'의 압도적 에너지를 뽐냈다.딩고 뮤직은 지난 23일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 씨스타19의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.공개된 영상에서 "'킬링 보이스'에 초대해 주셔서 너무너무 감사드린다"라는 반가운 인사를 전한 씨스타19는 지난 2013년 발매한 두 번째 싱글 '있다 없으니까'의 동명 타이틀곡으로 '킬링 보이스'의 활기찬 포문을 열었다.이어 '나혼자(Alone)', '아이 스웨어(I Swear)', '러빙유(Loving U)', '터치 마이 바디(Touch My Body)', '쉐이크 잇(SHAKE IT)' 등 씨스타의 곡들과 씨스타19의 대표곡 '마 보이(MA BOY)'까지, 각종 음원 차트를 올킬하며 뜨겁게 사랑받은 히트곡들을 연달아 선보이며 독보적 음색과 하모니를 자랑했다.특히 씨스타19는 지난 16일 발매한 디지털 싱글 '노 모어 (마 보이)(NO MORE (MA BOY))'의 수록곡 '소시(SAUCY)', 동명의 타이틀곡 '노 모어 (마 보이)'를 선보여 글로벌 팬들을 더욱 열광하게 만들었다.컴백 타이틀곡 '노 모어'는 씨스타19의 데뷔곡인 '마 보이' 연장선상의 곡으로 심플하면서도 중독성 있는 훅 멜로디가 매력적인 곡이다. 효린의 폭발적인 가창력과 보라의 성숙한 보컬이 더해져 퍼포먼스 맛집다운 역대급 케미스트리를 완성했다. 수록곡 '소시(SAUCY)' 또한 몽환적인 신스 바이브가 인상적인 트랙으로, 씨스타19만의 포근한 느낌을 만끽할 수 있다.쉴 틈 없이 이어진 파워풀한 라이브로 청량하면서도 매혹적인 에너지를 전파한 두 사람은 "씨스타19 많이 사랑해 주세요. 해피 뉴 이어(Happy new year)"라는 마지막 인사와 함께 힘차게 양손을 흔들며 '킬링 보이스'를 마무리했다.'킬링 보이스'는 아티스트들이 직접 선정한 세트리스트로 모든 이들을 '킬링'하는 '보이스'를 라이브로 생생하게 즐길 수 있는 콘텐츠로, 앞서 아이유, 마마무, 성시경, 태연, 카라, 세븐틴, 비투비, 엑소, 악뮤 등 다양한 장르의 아티스트들이 출연해 음악 팬들의 뜨거운 지지를 받았다.특히 아이유는 딩고 콘텐츠 사상 첫 6100만 뷰를 달성했고, 태연은 조회수 4000만 뷰를 돌파하며 '2022년 유튜브 국내 최고 인기 동영상' 2위에 등극했다. 악뮤 역시 1600만 뷰를 돌파하며 '2023년 유튜브 국내 최고 인기 동영상' 2위를 기록하는 등 막강한 콘텐츠 파워를 지속적으로 입증하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr