'JYP 신인 걸그룹' VCHA 향한 스포트라이트…데뷔곡 'Girls of the Year' 뮤비 티저 공개

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 글로벌 걸그룹 VCHA가 정식 데뷔를 위한 만반의 준비를 마쳤다.VCHA(렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지, 케일리)는 1월 26일 첫 번째 싱글 'Girls of the Year'(걸즈 오브 더 이어)를 발매한다. JYP는 22일 타이틀곡 'Girls of the Year' 뮤직비디오 티저를 최초 공개한 데 이어 데뷔를 이틀 앞둔 24일 오후 2시에는 공식 SNS 채널을 통해 뮤비 티저를 추가 게재하고 데뷔 열기를 끌어올렸다.두 번째 티저 속 VCHA는 화려한 무대 의상을 입고 퍼포먼스를 펼친다. 거대한 무대와 함성 속 월드와이드 루키의 활기찬 에너지, 매력만점 음색을 발산했다. 마지막에는 연습실에서 안무 연습에 몰입하는 모습으로 마무리되어 꿈을 향한 멤버들의 뜨거운 열의를 느낄 수 있다. 특히 새해 첫날 깜짝 공개한 신곡 맛보기 음원과 더불어 반가움을 전해 완곡을 향한 기대감을 높였다.신곡 'Girls of the Year'는 '올해를 대표하는 소녀들이 되겠다'는 당찬 포부를 담은 노래다. 마르쿠스 앤더슨(Marcus Andersson), 로렌 아퀼리나(Lauren Aquilina), 클로이 라티머(Chloe Latimer)까지 장르를 아우르는 유수 작가진이 곡 작업에 참여했다.VCHA는 K팝 대표 기획사 JYP와 유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 산하 빌보드 선정 미국 내 NO.1 레이블 리퍼블릭 레코드(Republic Records)가 협업한 초대형 프로젝트 'A2K'를 통해 탄생한 글로벌 걸그룹이다. 그룹명은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 '팬들과 세상에 VCHA가 빛을 비추겠다'는 의미를 담아 직접 지었다. 이번 티저에 등장한 노랫말 "Feel like Girls of the year Dressin up like dynamite, feel like girl of the year tonight"처럼 2024년 존재감을 반짝일 신예 등장에 기대가 뜨겁다.최근 이들은 미국 그래미닷컴의 '2024년 주목해야 할 아티스트 25(25 Artists To Watch In 2024)', 미국 매거진 나일론(NYLON)의 '2024 가장 기대되는 22개 앨범'에 선정됐다. 게다가 2월 2일(이하 현지시간)과 3일 멕시코 멕시코 시티 포로 솔, 6일과 7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키, 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 개최되는 트와이스 다섯 번째 월드투어 일환 공연의 오프닝 무대에 올라 글로벌 K팝 팬들의 확실한 눈도장을 찍는다.한편 VCHA는 오는 26일(금) 오후 2시 첫 싱글 'Girls of the Year'와 동명 타이틀곡을 발매한다. 같은 날 오후 3시에는 온라인 라이브를 진행하고 팬들과 뜻깊은 날을 기념한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr