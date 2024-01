/ 사진 : S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 역주행 조짐을 보이고 있다.지난 23일 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론에 따르면 데일리 차트 기준 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 'Bad News'는 133위를 기록했다. 또한 같은 날 HOT 100 차트에서도 34위에 이름을 올리고 데일리 감상자 수도 3만 명을 돌파하는 등 발매 3개월이 지났음에도 상승세를 이어가고 있다.더블 타이틀곡 'Nobody Knows' 역시 동반 상승세를 보인다. 23일 기준 멜론 데일리 차트 235위를 기록했을 뿐만 아니라 스포티파이에서 천만 스트리밍을 기록하는 등 국내외에서 좋은 반응을 얻고 있다.'Bad News'가 역주행 조짐을 보이는 이유로는 멤버들의 시상식 무대가 주요 요인으로 손꼽힌다. 앞서 ‘MMA 2023(멜론뮤직어워드)’와 '제33회 서울가요대상'에서 축하 무대를 꾸몄던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 강렬한 퍼포먼스와 흔들리지 않는 탄탄한 라이브로 역대급 무대를 만들어냈고 이에 K-POP 팬들의 입소문이 이어지며 역주행 조짐을 보이기 시작한 것.발매 이후 일간 차트에서 900위권까지 순위가 떨어졌으나 K-POP 팬들의 입소문을 타고 역주행 시동을 제대로 건 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 실력을 바탕으로 대중들에게 점점 자신들의 존재감을 드러내고 있다. 지난해 데뷔 이후 가요계를 뒤흔드는 괴물 신인으로 활약했던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 역주행에 성공해 대세로 도약할 수 있을지 관심이 모인다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 2월 20일 첫 일본 팬미팅 ‘Hello KISSY’를 개최하고 현지 팬들과 만남을 가진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr