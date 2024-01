/ 사진제공=어도어

뉴진스(NewJeans)가 미국 빌보드 메인 앨범차트에서 K-팝 걸그룹 최장기간 차트인 타이기록을 세웠다.23일(이하 현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(1월 27일 자)에 따르면, 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 두 번째 EP ‘Get Up’이 ‘빌보드 200’에서 197위에 자리했다. 이 앨범은 지난해 8월 5일 자 ‘빌보드 200’에 1위로 진입한 뒤 26주 연속 차트인에 성공했다.뉴진스는 이로써 이 차트에서 4세대 K-팝 그룹의 최장기간 차트인 기록을 거듭 경신한 데 이어 데뷔 1년 6개월 만에 역대 K-팝 걸그룹 최장기간 차트인 타이기록을 작성했다.‘Get Up’의 타이틀곡 ‘Super Shy’는 글로벌 차트에서 호성적을 지속했다. 이 곡은 이번 주 ‘글로벌(미국 제외)’ 79위, ‘글로벌 200’ 121위로 두 차트에서 나란히 28주 연속 순위권을 유지했다. ‘Get Up’의 또 다른 타이틀곡 ‘ETA’는 ‘글로벌(미국 제외)’에서 154위에 자리했다.뉴진스의 전작들도 차트 붙박이로 사랑받고 있다. 2023년 최고 히트곡 ‘Ditto’가 ‘글로벌 200’ 184위에 올랐고, ‘글로벌(미국 제외)’에는 94위로 총 57주째 차트인했다. ‘OMG’는 ‘글로벌(미국 제외)’과 ‘글로벌 200’에서 각각 93위, 179위에 랭크됐다.한편, 뉴진스는 오는 4월 1일에 열리는 미국 ‘2024 아이하트라디오 뮤직 어워드(iHeartRadio Music Awards 2024)’에서 ‘올해의 K-팝 송(Kpop Song of the Year)’과 ‘K-팝 최고의 신인(Best New Artist(K-Pop))’ 2개 부문의 수상 후보에 올랐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr