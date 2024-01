/ 사진제공=플레디스엔터테인먼트

‘세븐틴 동생 그룹’ TWS(투어스)가 오늘(22일) 데뷔한다.TWS(신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 22일 오후 6시 데뷔앨범인 미니 1집 ‘Sparkling Blue’를 발매한다. TWS는 플레디스 엔터테인먼트가 세븐틴 이후 무려 9년 만에 선보이는 보이그룹이자, 하이브 레이블즈의 2024년 데뷔 첫 주자다.TWS는 ‘TWENTY FOUR SEVEN WITH US’의 줄임말로, 하루를 뜻하는 숫자 24와 일주일을 뜻하는 숫자 7은 ‘모든 순간’을 의미한다. 즉, 팀 명은 ‘언제나 TWS와 함께’라는 의미를 내포하고 있다. 이들은 음악을 통해 시간과 공간을 초월해 모든 순간, 어느 곳에서든 대중과 팬의 평범한 일상을 특별하게 만드는 소중한 친구가 되고자 한다고.TWS는 맑고 청량한 팀 정체성에서 확장한 독자 장르 보이후드 팝(Boyhood Pop)을 내세운다. 보이후드 팝은 일상 속에서 아름다운 감상을 불러일으키는, 환상적이고 감각적인 음악을 일컫는다. 이들의 데뷔앨범 ‘Sparkling Blue’는 보이후드 팝의 감성을 따라 반짝이고 청량한 음률로 가득 채워졌다. 첫 만남의 설레는 마음, 쉬는 시간에 친구들과 나누는 대화처럼 억지로 꾸미지 않은 자연스럽고 솔직한 TWS만의 친근한 음악적 화법이 인상적이다.‘Sparkling Blue’에는 타이틀곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’를 비롯해 ‘unplugged boy’, ‘first hooky’, ‘BFF’와 지난 2일 선공개된 ‘Oh Mymy : 7s (오마마)’ 등 모두 5곡이 수록됐다.타이틀곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’는 첫 만남의 설렘 속에서 마주한 막연함을, 앞으로 함께할 빛나는 나날들에 대한 기대로 극복하는 이야기를 담고 있다. 소년들의 풋풋한 첫 만남을 톡 쏘는 스파클링으로 표현한 것이 이채롭다. 이 곡은 강렬한 드럼과 함께 짜릿한 기타, 신스 사운드가 가미된 하이브리드 팝(Hybrid pop) 장르로, 가사와 사운드 소스의 대비가 곡의 메시지를 더욱 강렬하게 전달한다.TWS의 데뷔앨범 제작은 세븐틴, 애프터스쿨, 오렌지캬라멜, 뉴이스트, 아이즈원 등의 앨범을 프로듀싱한 한성수 마스터 프로페셔널이 총괄했다. 특별한 인물도 TWS의 데뷔 앨범에 함께했다. 1990년대 만화계를 풍미한 천계영 작가다. 2번 트랙인 ‘unplugged boy’는 천계영 작가의 인기 작품과 동명의 곡이다. 이를 인연으로 천계영 작가는 TWS의 ‘Sparkling Blue’의 위버스반 앨범 커버 디자인에 만화 ‘언플러그드 보이’ 원화를 제공했다. 천계영 작가가 K-팝 그룹과 협업하기는 H.O.T. 이후 25년 만이다.TWS는 데뷔 전부터 빅 브랜드와의 컬래버레이션, 유명 해외 매거진 표지 장식, 음료 모델 로 발탁됐다. TWS는 패션 브랜드 더뮤지엄비지터와 협업해 지난 18일 ‘MZ세대 팝업 성지’로 불리는 더현대 서울에 팝업 스토어 ‘TWS : THE MUSEUM VISITOR’를 오픈해 운영 중이다.이들은 일본 유수의 잡지 ‘Ray’와 ‘ViVi’ 특별판 표지도 연달아 장식한다. ‘Ray’와 ‘ViVi’는 일본 내 인지도가 높은 잡지로, 이들 매거진의 특별판 표지는 현지에서 큰 인기를 누리는 스타들이 주로 장식한다. ‘ViVi’의 경우 3, 4월호에 걸쳐 TWS를 만날 수 있다. 3월호는 TWS의 화보 한 장면을 미리보기 형식으로 예고한다. 4월호에서 TWS는 특별판 표지, 커버 스토리, 특별 부록 등 대특집을 장식한다. K-팝 보이그룹이 데뷔와 동시에 이 잡지의 대특집 주인공이 되기는 TWS가 최초다.또한 TWS는 브랜드 입지가 탄탄한 인기 탄산음료 모델에 발탁됐다. 이들은 롯데칠성음료 밀키스의 오리지널 제품을 비롯해 전 라인의 모델로 활약한다. 데뷔도 하지 않은 K-팝 그룹이 브랜드 모델로 발탁된 것 역시 매우 이례적다.TWS는 오늘(22일) 오후 7시 Mnet과 M2, 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에서 동시 중계되는 데뷔쇼 ‘TWS 이렇게 만나서 반가워’를 개최하며 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr