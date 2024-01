/사진 = JYP엔터테인먼트

트와이스가 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스) 컴백 열기를 뜨겁게 달군다.트와이스는 2월 2일 오후 2시 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유), 23일 오후 2시 미니 13집 'With YOU-th'를 발매한다. 이에 JYP엔터테인먼트는 1월 22일 0시 공식 SNS 채널에 새 앨범 티징 타임테이블과 트레일러 티저 영상을 동시 오픈하고 기대감을 끌어올렸다.22일 공개된 트레일러 티저 영상 속 나연, 정연, 모모, 사나, 지효, 미나, 다현, 채영, 쯔위는 클로즈업을 부르는 물오른 비주얼과 눈부신 매력을 드러냈다. 여기에 몽환적이고도 우아한 아우라가 더해져 시선을 붙잡았다.트와이스는 오는 2월 23일 신보 정식 발매에 앞서 선보이는 싱글 'I GOT YOU'로 컴백 분위기를 예열한다. 신곡 'I GOT YOU'는 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100'에 연속 랭크인한 'The Feels'(더 필즈)와 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)를 잇는 새로운 오리지널 영어 음원이다. 심플한 드럼 패턴 위 울려 퍼지는 앰비언트 사운드와 보컬 하모니가 특징으로 아홉 멤버가 오랜 시간 쌓아온 우정과 사랑을 표현했다.'With YOU-th'는 2023년 3월 'READY TO BE'(레디 투 비) 이후 약 1년 만에 선보이는 새 앨범이다. 전작 'READY TO BE'로 빌보드 메인 차트를 비롯한 여러 글로벌 차트에서 눈부신 성과를 거두고 최근 동명의 다섯 번째 월드투어로 전 세계 대형 스타디움 공연장을 누비며 '글로벌 최정상 걸그룹'다운 명성을 빛내고 있는 트와이스의 새로운 음악과 활약에 귀추가 주목된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr