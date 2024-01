사진=iHeartRadio Music Awards 2024

뉴진스(NewJeans)가 미국 ‘2024 아이하트라디오 뮤직 어워드(iHeartRadio Music Awards 2024)’에서 2개 부문의 수상 후보에 올랐다.18일(이하 현지시간) ‘아이하트라디오 뮤직 어워드’가 발표한 올해 수상 후보 명단에 따르면, 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 ‘올해의 K-팝 송(Kpop Song of the Year)’과 ‘K-팝 최고의 신인(Best New Artist(K-Pop))’에 노미네이트됐다. 올해 시상식에서는 K-팝 부문이 신설돼 전 세계적으로 높아진 K-팝 위상을 실감케 한다.‘아이하트라디오 뮤직 어워드’는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 지난 2014년부터 주최하는 음악 시상식으로, 한 해 동안 아이하트라디오 방송국과 어플리케이션에서 가장 많이 재생된 아티스트와 노래 등에 대해 시상한다. 올해 시상식은 오는 4월 1일 미국 로스앤젤레스에서 개최될 예정이다.‘올해의 K-팝 송’ 후보에 오른 뉴진스의 ‘Super Shy’는 지난해 7월에 발매된 두 번째 EP ‘Get Up’의 타이틀곡으로, 공개와 동시에 미국 빌보드를 비롯한 글로벌 차트를 강타했다. 이 곡은 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 8주 동안 머물며 최고 순위 48위를 찍었다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 재생 수 4억 회를 넘겼다.뉴진스는 지난해 ‘MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV VMA)’와 ‘빌보드 뮤직 어워드(BBMAs)’에 이어 올해 ‘아이하트라디오 뮤직 어워드’ 등 미국의 권위 있는 음악 시상식에서 잇따라 수상 후보에 오르며 전 세계적으로 높아진 위상과 영향력을 입증했다. 뉴진스는 글로벌 인기를 바탕으로 ‘2023 빌보드 뮤직 어워드’에서 ‘톱 글로벌 K-팝 아티스트(Top Global K-pop Artist)’를 수상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr