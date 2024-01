/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 솔로 데뷔 신호탄을 쏘아 올렸다.18일 소속사 큐브 엔터테인먼트에 따르면 지난 16일 공개된 후이의 첫 번째 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)가 발매 직후 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트의 정상에 올랐다.또한 그리스, 브라질, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 일본, 폴란드 등 전 세계 13개 지역에서 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 기록했다. 타이틀곡 '흠뻑'은 발매 직후 벅스 실시간 차트 7위를 차지하는가 하면, 17일 오전 기준 멜론 핫 100 차트에 진입하는 등 국내 음원 사이트에서 호성적을 거두고 있다.지난 16일 발매된 신보 'WHU IS ME : Complex'는 후이가 자신의 결핍과 콤플렉스를 인정하고 이를 극복하는 과정이 담겨 있는 앨범이다. 앨범 내 모든 트랙의 작사·작곡에 참여한 후이는 타이틀곡 '흠뻑'을 통해 '세상이 정한 한계점에서 벗어나, 자신을 사랑하고 스스로에게 흠뻑 취해 함께 놀아보자’라는 메시지를 풀어냈다.한편, 펜타곤 후이는 지난 16일 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'을 발매했으며 오늘(18일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 타이틀곡 '흠뻑' 무대를 최초 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr