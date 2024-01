하이키 서이, 대체불가 여신 비주얼…'Thinkin' About You' D-1 포스터 공개

그룹 하이키(H1-KEY) 멤버 서이의 아름다운 비주얼이 돋보이는 D-1 포스터가 베일을 벗었다.하이키(서이, 리이나, 휘서, 옐)는 18일 0시 공식 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 서이의 개인 D-DAY 포스터를 게재했다.공개된 포스터에는 청초한 미모와 우아하고 매혹적인 분위기를 자랑하는 서이의 모습이 담겼다. 인형을 그대로 옮겨놓은 듯한 오밀조밀한 이목구비, 모노톤 이미지에서도 체감할 수 있는 백옥 같은 피부가 눈길을 사로잡고 있다.특히 연약함과 단단함이 동시에 느껴지는 서이의 입체적인 표정이 돋보인다. 마음 한켠에 슬픔이 자리하고 있지만, 겉으로 아무렇지 않은 척하는 것 같은 묘한 눈빛과 표정은 보는 이들에게 짙은 여운을 안기고 있다.이로써 하이키는 신곡 발매에 앞서 멤버들의 개인 D-DAY 포스터 공개를 모두 마쳤다. 심플한 모노톤 배경에 별다른 조명 효과가 들어가지 않았음에도 멤버들은 뛰어난 콘셉트 소화력으로 이미지를 가득 채우며 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.하이키가 새롭게 선보이는 'H1-KEYnote' 프로젝트의 첫 번째 싱글 'Thinkin' About You'는 감성적인 멜로디와 보컬이 돋보이는 팝 스타일의 곡이다. 멤버들의 호소력 짙은 음색과 감성적인 보컬이 돋보이는 이번 신곡을 통해 기존에 보여준 화려한 아이돌의 모습과는 또 다른 새로운 면모를 만나볼 수 있을 전망이다.'믿고 듣는' 하이키의 신곡 'Thinkin' About You'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr