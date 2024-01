AB6IX (에이비식스), 컴백 앞두고 새 앨범 프리뷰 공개

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 프리뷰 영상을 공개했다.AB6IX는 오늘 자정 공식 SNS 채널들을 통해 8TH EP 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 프리뷰 영상을 공개해 웰메이드 앨범을 예고했는데, 공개된 프리뷰 영상은 뮤직비디오 촬영 현장 속 멤버들의 물오른 비주얼과 함께 타이틀곡 ‘GRAB ME’를 비롯 총 5곡으로 구성된 앨범 수록곡들의 분위기를 물씬 느낄 수 있는하이라이트 음원을 담아 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.먼저 앨범의 오프닝곡인 ‘WHISTLE’은 세련된 힙합 사운드 기반의 댄스곡으로 강렬한 비트와 휘파람 소리가 강한 중독성을 더했으며, 타이틀곡 ‘GRAB ME’는 청량한 팝 락 댄스 장르의 곡으로 멤버 이대휘가 작사에 참여한 만큼 하이라이트 부분의 가사만으로도 팬들에게 큰 감동을 자아냈다.또한 멤버 이대휘가 작사, 작곡 전반에 참여한 ‘TRAVELER’는 강렬한 락 사운드와 퓨처베이스 사운드가 절묘하게 결합된 매력적인 곡으로 고난과 역경의 시간들을 여행의 과정으로 표현해 듣는 이들의 마음을 사로잡았다.네 번째 트랙 ‘ALL NIGHT’은 미니멀한 팝 알앤비 곡으로 사랑하는 사람을 떠올릴 수 있도록 감성을 자극했으며, 마지막 트랙을 장식한 ‘ILY (I LOVE YOU)’는 멤버 김동현과 박우진이 작사, 작곡으로 참여한 팬송으로 어쿠스틱 기반의 밴드 사운드와 감미로운 보컬의 조화가 돋보이는 곡이다.이처럼 8개월 만의 컴백을 앞둔 AB6IX는 이번 앨범 프리뷰 영상을 통해 심혈을 기울여 작업한 수록곡들의 색깔을 공개하며 명반을 예고, 컴백에 대한 기대감을 한층 더 끌어올렸다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'는 오는 1월 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr