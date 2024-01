방탄소년단

방탄소년단이 미국 빌보드 차트에서 롱런 인기를 이어가고 있다.17일(한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(1월 20일 자)에 따르면, 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 43위에 올랐다. 이 앨범의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 메인 송차트 ‘핫 100’ 76위를 차지했다. 이로써 정국은 빌보드의 두 메인 차트에 나란히 10주 연속 이름을 올렸다.방탄소년단 멤버 개개인의 솔로 곡도 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에 다수 포진했다. ‘글로벌 200’에는 정국의 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’(13위), ‘Standing Next to You’(14위), 또 다른 솔로 싱글 ‘3D (Feat. Jack Harlow)’(44위), 지민 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’(93위)가 포함됐다. ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘Seven’(5위), ‘Standing Next to You’(9위), ‘3D’(32위), ‘Like Crazy’(71위), 뷔 솔로 앨범 ‘Layover’의 수록곡 ‘Love Me Again’(141위), 지민의 솔로 싱글 ‘Closer Than This’(150위)가 랭크됐다.한편, 정국의 ‘Seven’은 최근 미국 ‘클리오 뮤직 어워드(Clio Music Awards)’가 발표한 수상자 명단에서 ‘필름&비디오(Film&Video)’의 뮤직비디오 부문 대상(Grand) 후보(Short List)에 올랐다. ‘클리오 어워드’는 ‘뉴욕 페스티벌’, ‘칸 라이언즈’와 함께 세계 3대 광고제 중 하나로 꼽히며, 광고뿐 아니라 다양한 분야의 창의적인 작품들을 선정하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr