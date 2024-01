/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

NMIXX(엔믹스)가 새 미니 앨범 'Fe3O4: BREAK'(에프이쓰리오포: 브레이크)을 들고 대중들의 곁으로 돌아온다.NMIXX는 내일(15일) 오후 6시 두 번째 미니 앨범 'Fe3O4: BREAK'와 타이틀곡 'DASH'(대시)를 정식 발매한다. 지난해 7월 싱글 3집 'A Midsummer NMIXX's Dream'(어 미드서머 엔믹스 드림) 이후 약 6개월 만에 선보이는 신보로 새 앨범 'Fe3O4: BREAK'가 품은 매력 요소를 조명했다.2022년 2월 22일 가요계 첫 발을 내딛은 NMIXX는 '믹스토피아'(MIXXTOPIA)라는 공간을 중심으로 펼쳐지는 흥미진진한 세계관을 그룹의 음악에 접목해 풀어내며 팬들에게 신선함을 전하고 있다.미니 2집과 함께 시작되는 세 번째 시리즈 'Fe3O4'는 'FIELD'(필드)라 불리는 현실 세계에 머무르게 된 NMIXX에게 일어나는 이야기를 다룰 예정. 애니메이션 티저 영상에서 "우리의 유토피아는 우리가 직접 만들어가야 하니까", "수만 번의 넘어짐 끝에 결국 훨훨 날아가는 거야. 자유로운 도도새처럼"과 같은 당찬 각오와 희망적 메시지를 전한 NMIXX가 이번 앨범을 통해 어떤 새로운 이야기를 펼쳐낼지 팬들의 심장을 두근거리게 하고 있다.신보에는 타이틀곡 'DASH'를 필두로 'Soñar (Breaker)'(쏘냐르 (브레이커)), 'Run For Roses' (런 포 로지스), 'BOOM'(붐), 'Passionfruit'(패션프루트), 'XOXO'(엑스오엑스오), 'Break The Wall'(브레이크 더 월)까지 총 7곡이 실렸다.이번 앨범은 화려한 작가진이 지원사격에 나서 또 하나의 명반 탄생을 예고하고 있다. 'Run For Roses'는 'K팝 대표 밴드' DAY6 Young K와 유명 작사가 이스란이 노랫말을 썼고, 'BOOM'은 라이언 전이 작곡과 편곡에 이름을 올렸다. 여기에 NMIXX 데뷔곡 'O.O'(오오)와 싱글 2집 타이틀곡 'DICE'(다이스)를 작업한 글로벌 프로덕션팀 더 허브(THE HUB), 세계적인 프로듀싱팀 런던노이즈(LDN Noise) 등이 크레디트를 수놓아 NMIXX의 음악 세계에 한층 다채로운 색을 덧입혔다.타이틀곡 'DASH'는 곡 제목처럼 리스너를 향해 맹렬히 돌진하는 노래다. 그룹만의 독창적인 'MIXX POP'(믹스 팝) 장르 곡으로, 올드스쿨 힙합과 팝 펑크를 넘나드는 다이내믹한 전개가 멤버들의 가창력, 하모니, 랩과 어우러져 듣는 재미를 배가한다. NMIXX의 음악 개성이 파워풀한 퍼포먼스를 수행하면서도 흔들림 없는 라이브 실력을 자랑하는 'K팝 4세대 최고 실력파 걸그룹' 역량과 만나 숏폼 콘텐츠에서도 특별한 존재감을 나타내고 있다.싱글 2집 타이틀곡 'DICE'의 '빅 웨이브' 챌린지, 선공개곡 'Soñar (Breaker)'의 '권모술수' 챌린지처럼 각 곡에서 재미 요소를 포착해 이를 퍼포먼스와 함께 선보인 숏폼 챌린지는 K팝 팬들을 사로잡았다. 14일 0시 NMIXX 공식 SNS 채널에 공개된 신곡 'DASH' 챌린지 구간은 "I wanna dash, I wanna dash I wanna run it, run it Dash"라는 가사가 무한 반복되는 가운데 캐치한 포인트 안무, 멤버들의 퍼포먼스 완급 조절이 돋보였다.타이틀곡 'DASH'의 가사처럼, NMIXX에게 자석처럼 이끌린 누구라도 옆자리에 태우고 무한대로 달려나갈 NMIXX 여섯 멤버들의 2024년 새해 기세에 귀추가 집중된다. 셀 수 없는 N가지 매력을 한데 모아 다채로운 빛을 발하는 미니 2집 'Fe3O4: BREAK' 및 타이틀곡 'DASH'는 오는 15일 오후 6시 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr