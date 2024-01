NCT 127, ‘Be There For Me’ 써클 주간 앨범 차트 2주 연속 2관왕

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 겨울 스페셜 싱글로 인기 질주를 이어가고 있다.지난 12월 27일 음반 발매된 NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)는 오늘(11일) 발표된 써클 주간 차트(12월 31일~1월 6일)에서 앨범 및 리테일 앨범 차트 정상을 차지하며 2주 연속 2관왕에 올라, NCT 127의 강력한 파워와 인기를 다시 한번 실감케 했다.NCT 127은 앞서 이번 앨범으로 국내 주요 음반 차트 2주 연속 1위는 물론 음원 차트 1위, 음악방송 1위, 중국 QQ뮤직 및 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 글로벌 팬들의 호응을 얻고 있다.겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 따뜻한 에너지가 느껴지는 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함해 경쾌한 매력의 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’, 짝사랑의 애틋함을 담은 ‘하얀 거짓말 (White Lie)’ 등 다양한 분위기의 총 3곡으로 구성되어 올겨울 많은 사랑을 받았다.한편, NCT 127은 1월 13~14일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 아레나에서 세 번째 월드 투어 ‘NEO CITY – THE UNITY’(네오 시티 – 더 유니티)를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr