/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 CIX(씨아이엑스) 멤버 승훈이 '빌드업'에 도전한다.CIX 승훈은 오는 26일 첫 방송되는 Mnet 신개념 보컬 보이그룹 탄생 서바이벌 '빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌'(이하 '빌드업')에 참가자로 출연한다.'빌드업'은 장르 무관 보컬에 자신있고 보컬을 사랑하는 실력자들을 조합해 최고의 보컬 보이그룹으로 완성시키는 신개념 보컬 보이그룹 탄생 서바이벌이다. 오늘(11일) Mnet 공식 유튜브 채널에 공개된 예고편에서 40인 참가자들의 얼굴이 처음 공개된 가운데 CIX 승훈의 정체도 베일을 벗었다.승훈은 CIX 노래의 중심을 잡는 메인보컬로 다양한 앨범과 무대 및 각종 투어 공연을 통해 탄탄한 가창력을 입증한 바. 특히 CIX 활동뿐만 아니라 2022년 브라운아이드소울 성훈의 정규 2집 수록곡 'Be with you'(비 위드 유)에 참여하고, 지난해에는 MBC '복면가왕'에 출연해 가창력을 뽐냈다.한편, 승훈이 속한 CIX는 오는 24일 첫 번째 싱글 앨범 '0 or 1'(제로 오어 원)을 발매하며 8개월 만에 컴백한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr