사진=텐아시아DB

하성운가 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 2023 결산 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)'에 선정됐다. 2위는 문종업, 3위는 템페스트다.텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 2023 결산 글로벌 투표가 실시됐다. 2023년 한 해 동안 아티스트탑텐에 이름을 올렸던 아티스트들로 후보가 구성됐다. 이번 투표는 글로벌 팬들에 의해 이뤄진 투표 100%로 순위가 결정, 글로벌 위상을 실감할 수 있다.투표 결과 하성운이 K-팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하성운은 2022년 10월 육군 현역으로 입대해 복무 중이다. 지난해 10월에는 계룡 지상군페스티벌에서 육군 특별공연팀으로 무대에 올랐다. 'Super Shy', 'Shoot out', 'Hard carry', 'Energetic' 등 경쾌하고 에너지 넘치는 댄스 커버 무대로 환호를 끌어냈다. 하성운은 올해 4월 전역할 예정이다.2위는 문종업이었다. 문종업은 지난해 방송된 JTBC '피크타임'에 팀 24시로 참여해 글로벌 개인 투표 1위, 팀 순위 최종 3위를 기록했다. 그는 두 번째 미니앨범 'SOME(썸)' 타이틀곡 'X.O.X', 수록곡 'Stuck(스턱)' 활동으로 특유의 그루브와 파워풀한 퍼포먼스를 선보였다. 지난해 연말에는 단독 콘서트로 팬들을 만났다.3위에는 템페스트가 이름을 올렸다. 템페스트는 지난해 발매한 미니 3집 'ON and ON(온앤온)'의 타이틀곡 'Dragon(飛上)(드래곤)'으로 데뷔 8개월 만의 첫 음악 방송 1위를 차지했다. 또한 '2022 올해의 브랜드 대상', '2022 지니 뮤직 어워드(GMA)'에서 남자 신인상, '2022 Asia Artist Awards IN JAPAN'에서 뉴웨이브 가수 부문을 수상했다.이어 강다니엘, 스트레이 키즈, 샤이니, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 2AM, DKZ가 10위 안에 들었다.K-팝 보이 브랜드 부문 후보는 다음과 같았다. 2AM, 갓세븐, 강다니엘, 디케이지, 라이즈, 몬스타엑스, 문종업, 박지훈, 방탄소년단, 비투비, 빅뱅, 샤이니, 세븐틴, 슈퍼주니어, 스트레이 키즈, 아스트로, 앤팀, SF9, 에이티즈, 엑소, 엔시티, 엔시티 드림, 엔시티 유, 엔싸인, 엔하이픈, 제로베이스원, 크래비티, 템페스트, 투모로우바이투게더, 펜타곤, 하성운, 황민현, FT아일랜드, god.텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)은 매월 이달의 아티스트탑텐을 선정하고 있다. 순위에 이름을 올린 아티스트에게는 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 등의 혜택이 돌아간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr