NCT 해찬, 실내 흡연 논란…SM, 디오 이어 두 번째 [TEN이슈]

그룹 NCT 해찬이 실내 흡연한 사실이 포착돼 논란을 일으켰다.11일 각종 온라인 커뮤니티에는 NCT 해찬이 연습실에서 흡연하는 모습이 담긴 영상이 올라와 있다.해당 영상은 지난 10일 NCT 127 공식 유튜브 채널에 게시된 ''Be There For Me' 안무 연습 비하인드' 영상의 일부다. 영상 속 해찬은 전자담배로 추정되는 물건을 자신의 입에 가져가고 있다.이를 본 일부 팬들은 '해찬이 사용한 물건에서 연기가 나지 않았다'며 실내 흡연이 아니라고 목소리를 높였다. 다만, 흡연 명목으로 해찬에 대한 민원이 접수된 상황이다.소속사 SM엔터테인먼트에게는 벌써 두 번째 소속 아이돌 '실내 흡연' 논란이다. 지난해 9월 엑소 디오가 기실에서 실내 흡연을 한 바 있다. 당시 디오는 무 니코틴 전자담배라 밝혔으나, 마포구 보건소 측은 "해당제품의 성분설명 및 안내서에 무 니코틴임을 입증할 수 없는 상황"이라며 디오에게 과태료를 부과했다.현재 NCT 해찬의 실내 흡연 의혹을 일으킨 장면은 삭제됐다. 다만, 이미 민원 접수가 들어간 상황, 실내 흡연 논란의 결과에 대해 팬들은 주목하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr