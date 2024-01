/ 사진 = 이든엔터테인먼트 제공

신인 그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 데뷔 포문을 화려하게 열었다.올아워즈는 지난 10일 서울 광진구에 위치한 예스24라이브 홀에서 첫 번째 미니 앨범 'ALL OURS(올아워즈)' 발매 기념 팬 쇼케이스 'It's ALL OURS!(잇츠 올아워즈!)'를 개최했다.이날 올아워즈는 타이틀곡 '으랏차차(GOTCHA)'를 오프닝 무대로 선보인 뒤 팬들과 첫인사를 나눴다. 이어 JYP엔터테인먼트 박진영 프로듀서가 보낸 축하 영상이 공개됐다. 올아워즈를 'JYP 조카들'이라고 칭한 박진영은 "멋지게 데뷔하는 모습을 보니 자랑스럽다. 올아워즈의 특별함을 온 세상 사람들이 아는 그날까지 성장하리라 믿는다"라고 애정 어린 응원을 보냈다.올아워즈는 "저희의 첫 번째 쇼케이스에 와주신 팬분들 진심으로 감사드린다. 이 잊지 못할 순간을 여러분과 함께 할 수 있어서 정말 기쁘다. 앞으로 더 멋진 올아워즈가 될 테니 끝까지 저희와 함께 해달라"고 소감을 전했다. 마지막으로 올아워즈는 수록곡 'WAO WAO(와오 와오)' 무대를 선물하며 다음 만남을 약속했다.올아워즈는 11일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 정식 데뷔 무대를 펼친다. 올아워즈는 타이틀곡 '으랏차차(GOTCHA)' 무대를 음악 방송 최초로 공개할 예정이다.한편 올아워즈는 앞으로 다양한 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활발한 데뷔 활동을 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr