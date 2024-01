정세운, 선우정아 협업 타이틀곡 '퀴즈'의 이유 있는 공감 서사

싱어송라이터 정세운이 공감을 자아내는 음악으로 리스너들의 감성을 자극하고 있다.정세운은 최근 발매한 여섯 번째 미니 앨범 '퀴즈(Quiz)'로 1년 8개월 만에 컴백했다.자신만의 시그니처 음악 스타일로 가득 채운 이번 신보를 통해 정세운은 한층 더 성장한 음악적 존재감을 증명했다. 특히 타이틀곡 '퀴즈(Quiz)'는 과하지 않은 편안함, 그리고 개인적인 이야기를 털어놓듯 모두의 감정을 건드리는 가사로 큰 공감을 불러일으키며 호평받고 있다.'내 답은 보기 중에 없어 / 남들이 만든 답안지 그걸로는 날 설명할 수 없어 / 난 다르게 움직여' 등 노랫말을 통해 알 수 있듯 정답이 없는 세상에서 정세운은 자신의 방식대로 해답을 제시한다.이렇듯 한층 더 업그레이드된 정세운표 시그니처 음악 스타일의 정점을 보여주고 있는 '퀴즈'는 가수 선우정아가 작사, 작곡, 편곡에 참여해 정세운과 호흡을 맞춘 곡이기도 하다.평소 선우정아의 팬임을 밝힌 바 있는 정세운이 선우정아의 '버팔로(BUFFALO)'를 피처링하며 두 사람의 인연은 본격적으로 이어졌고, 이를 계기로 정세운은 선우정아와 함께 이번 신곡 '퀴즈'를 함께 협업하게 됐다. 오랜 시간 음악 선후배로 영감을 나눠온 두 사람은 '퀴즈'를 통해 '감성 장인'들의 시너지를 완벽하게 발휘했고, 편안하게 감정을 매만지는 정세운만의 화법은 더욱 디테일한 감정 표현으로 완성됐다.이 가운데 선우정아는 자신의 SNS를 통해 '퀴즈' 작업 비하인드를 공개했다. 선우정아는 "내가 부를 곡이든 다른 가수를 위한 곡이든 만든이에겐 모든 작업이 소중하다"라며 "어떤 곡들은 속을 좀 썩이고 어떤 곡들은 이렇게 혼자 잘 커도 되나 싶을 정도로 원만하게 발전된다"라는 말과 함께 '퀴즈'를 개냥이(강아지를 연상시키는 행동 성향을 가진 고양이)로 표현했다.이어 선우정아는 "세운 씨와 다양한 이야기, 서로의 음악을 나누다 보니 보관 중이던 '퀴즈'의 테마가 잘 어울릴 것 같았다"라고 밝히며 "이 곡은 내내 저를 데리고 춤을 추었다"라고 순탄했던 작업 비하인드를 전했다.이번 협업을 두고 선우정아는 "모든 걸 같이 만들고, 모든 걸 같이 호흡하는 이상적인 협업. 이토록 정성을 다하면서도 편안하고, 유연한 솔직함을 경험하게 한 작업이었다"라고 전하며 "세운 씨 그리고 모든 관계자 분들과 신나게 놀이한 곡. 정세운의 '퀴즈' 많이 즐겨주시기를 소망해 봅니다"라는 말을 덧붙였다. 이처럼 작업 과정들의 감정을 고스란히 전하듯 '퀴즈'는 듣는 이들에게 가장 편안한 방식으로 긴 여운을 전달하고 있다.신보 '퀴즈'는 '싱어송라이터' 정세운이 '나'라는 존재를 찾아 새로운 여정을 떠나는 앨범이다. 정세운은 작사, 작곡, 프로듀싱을 도맡아 프로듀서이자 가수로서 앨범 전반을 이끌었다. 타이틀곡 '퀴즈'를 비롯해 이번 앨범에 수록된 '싱어송라이돌 (Singer-songwridol)', '샤피(sharpie)', '퍼펙틀리(Perfectly)', '글로우 인 더 쇼(Glow in the show)', '올웨이즈(Always)', '유 아 위드 미!(YOU ARE WITH ME!)', '17' 등 모든 트랙을 통해 정세운은 자신만의 이야기로 가득 채워나가며 또 한 번 독보적인 역량을 보여줬다.한편, 정세운은 신보 '퀴즈'로 다채로운 활동을 펼치며 팬들과 만날 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr