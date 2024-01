AB6IX (에이비식스), 새 앨범 두 번째 콘셉트 포토 공개…아련 무드 장착

그룹 AB6IX (에이비식스)가 컴백을 앞두고 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.AB6IX는 오늘 자정 공식 SNS 채널들을 통해 8TH EP 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 두 번째 단체 및 개인 콘셉트 포토를 공개하며 관심을 모았는데, 공개된 두 번째 콘셉트 포토 속 AB6IX는 캐주얼한 착장의 첫 번째 콘셉트 포토와는 또 다른 매력의 파스텔 톤 의상을 입고 아련한 분위기를 물씬 풍겼다.단체 콘셉트 포토에서는 캄캄한 배경을 뒤로 하고 도로 위에 서 있는 AB6IX의 모습이 담겼는데, 각기 다른 색상의 스타일링으로 비주얼을 뽐냈으며 신비롭고 몽환적인 느낌을 더했다.또한 이번 개인 콘셉트 포토는 멤버들의 얼굴이 클로즈업샷으로 담겨 뚜렷한 이목구비를 자랑했으며 도로에 누워 그윽한 눈빛으로 카메라를 응시하며 아련한 감정선을 드러내 팬들의 감탄을 자아냈다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'는 오는 1월 22일 오후 6시에 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr