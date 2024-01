[종합] 있지(ITZY), 올해 첫 컴백…"타이틀곡 언터쳐블, '불맛' 퍼포먼스" 자신

그룹 있지(ITZY)가 새해 첫 컴백을 한 가운데, 남다른 독기로 눈길을 사로잡았다.있지는 8일 오후 2시 서울 여의도 콘래드 그랜드볼룸 홀에서 새 미니 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비)와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이날 예지는 "2024년이 시작된지 얼마되지 않았는데, 이렇게 좋은 시작을 할 수 있어 행복하다. 이번 앨범을 열심히 준비한 만큼, 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 이야기했다.또 "이번 활동 준비를 하면서, 월드 투어 역시 계획하고 있다. 월드 투어가 성공적으로 마치길 바라고 있다"라고 언급했다.유나는 "이번 앨범은 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여했다. 있지의 새로운 모습을 보여드리고 싶었다. 선물처럼 꽉 찬 앨범이다"라고 소개했다. 이어 "솔로곡도 포함되어 있다. 뮤직비디오의 경우 멤버들이 원하는 방향성을 제시하는 등 제작에도 참여했다"고 이야기했다.예지는 "이번 앨범에는 리아의 곡도 담겨있다. 리아가 이번 활동을 정말 많이 응원해주고 있다. 열심히 지켜봐주겠다고 하더라"라고 운을 띄웠다. 더불어 "리아가 돌아왔을 때 더 좋은 모습으로 함께하고자 이번 활동에 정말 최선을 다하겠다는 마음을 먹었다"라고 언급했다.유나는 처음 타이틀곡을 들었을 때를 회상하며 "정말 마음에 들었다. 곡에는 어떤 어려움들이 닥쳐도 나는 이걸 열심히 풀어갈거고 이겨낼거다라는 메시지가 담겨있다. 스스로 위로가 많이 된 곡이다. 우리의 모습을 보여주기에는 최적의 곡이 아닐까 싶다"라고 말했다.예지는 "파워풀한 퍼포먼스로 불맛까지 느껴지는 곡이다. 규모도 스케일도 크다. 이런 시너지가 잘 드러난 노래다"라고 설명했다.마지막으로 해외 팬들의 큰 관심에 대해 "좋게 봐주시고 사랑해주시는 것 같아 감사하다. 콘텐츠로도 다양한 모습을 보여드리고 있어, 이런 점들을 알아봐주시고 사랑해주시는 것 같다"라고 밝혔다.새 앨범 'BORN TO BE'는 2024년 있지의 첫 컴백작이다. 이번 앨범은 '눈앞에 펼쳐진 드넓은 세상 속 원하는 대로 나아가겠다'는 당찬 메시지를 담고 있다. 또한 데뷔작 '달라달라'부터 강조해 온 그룹의 핵심 음악 아이덴티티인 '나를 존중하고 사랑하자'는 이야기에서 더 나아가 자기 자신을 더욱 자유롭게 표현하고 스스로의 한계를 뛰어넘겠다는 한층 도전적인 의미를 전한다.신곡 'UNTOUCHABLE'은 세계적인 안무가 키엘 투틴(Kiel Tutin)과 2022년 방영된 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터' 우승 팀 '턴즈' 소속 댄서 송희수가 안무를 완성해 역대급 무대 탄생을 예고한다. 전작 'KILL MY DOUBT'에 실린 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스)를 작업한 이스란과 유명 작사가 방혜현이 노랫말을 썼고 다수 K팝 아티스트와 호흡을 맞춘 마리아 마르쿠스(Maria Marcus) 등이 참여해 웰메이드 앨범을 만들었다. 여기에 멤버들은 '우리 주변을 둘러싼 세상의 수많은 갈등과 어려움에 '함께' 맞서 나아가자'는 메시지를 노래하며 리스너들에게 에너지를 불어넣는다.새 미니 앨범에는 타이틀곡 'UNTOUCHABLE' 포함 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire', 'Dynamite'(다이너마이트), 'Escalator'(에스컬레이터)와 멤버 솔로곡 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지)), 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나))까지 총 10곡이 수록됐다.있지의 새 앨범 'BORN TO BE'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr