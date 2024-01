/사진 = 뉴에라프로젝트

'불타는 트롯맨' 유닛 불타는 신에손이 새해 열일 행보를 잇는다.불타는 신에손(손태진, 신성, 에녹)은 지난 6일과 7일 공식 SNS를 통해 로고 티저 이미지와 타임테이블을 공개하며, 오는 13일 새 미니앨범 '아시나요' 발매 소식을 공식화했다.공개된 로고 티저 속 진한 갈색 빛의 갈대가 서정적인 분위기를 자아내는 가운데, 클래식한 폰트로 새겨진 앨범명 '아시나요'가 눈길을 사로잡는다.이번 앨범에는 앨범명과 동명의 타이틀곡 '아시나요'를 비롯해 지난달 30일 발표한 선공개곡 'IN MY LIFE'(인 마이 라이프), '아시나요'(Inst.), 'IN MY LIFE'(Inst.)까지 총 4트랙이 수록된다. 레트로한 모던 록 밴드 사운드의 'IN MY LIFE'를 통해 강인한 남자의 매력을 보여줬다면, '아시나요'에서는 절절한 감정 표현으로 진실된 마음을 전할 것으로 기대를 모은다.함께 공개된 타임테이블에 따르면 불타는 신에손은 8일부터 발매 전날인 12일까지 단체 및 멤버별 콘셉트 포토와 숏츠 영상을 순차적으로 오픈하며 발매 열기를 높인다. 더불어 9일과 10일에는 앨범의 무드를 엿볼 수 있는 하이라이트 비디오 영상을, 11일에는 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 팬들의 기다림을 풍성하게 채울 예정이다.불타는 신에손은 지난해 '불타는 트롯맨' TOP7의 스페셜 싱글 '징글벨'을 발매하고 정통 트로트표 캐럴로 색다른 즐거움을 선사해왔다. 이어 선공개곡 'IN MY LIFE'를 발표하며 팬들을 다채롭게 만나고 있다.3인 3색의 보컬과 묵직한 내공으로 장르를 넘나드는 라이브를 선보여 온 불타는 신에손이 '아시나요'를 통해 들려줄 웰메이드 음악에 또 한번 뜨거운 관심이 집중된다.한편 불타는 신에손은 MBN '불타는 장미단'을 비롯한 방송과 콘텐츠, '불타는 트롯맨 TOP7' 콘서트를 통해 팬들과 만나고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr