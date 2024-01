사진제공=SM엔터테인먼트

샤이니 민호의 새 싱글 ‘Stay for a night’(스테이 포 어 나이트) 뮤직비디오 티저가 공개됐다.오늘(5일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 오픈된 ‘Stay for a night’ 뮤직비디오 티저 영상은 포근하고 감성적인 신곡 분위기를 엿볼 수 있다.‘Stay for a night’는 로우파이 스타일의 기타 리프와 리드미컬한 드럼, 따뜻한 EP 사운드가 조화를 이룬 R&B 곡으로, 민호가 작사에 참여한 가사에는 평범한 일상 속 언제나 곁을 지켜주던 상대와 다시 함께하기를 바라는 마음이 담겨 있으며, 오는 6일 정오 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.음원과 동시에 릴리즈될 이번 신곡 뮤직비디오는 민호가 일상적인 공간에서 비현실적인 일을 겪는 스토리와 위트 있는 연출이 어우러져 시선을 사로잡을 전망이다.민호는 1월 6~7일 양일간 서울 장충체육관에서 첫 팬 콘서트 ‘2024 BEST CHOI’s MINHO FAN-CON ’(2024 베스트 초이스 민호 팬콘 <멀티 체이스>)를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr