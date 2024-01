/ 사진=하울링 엔터테인먼트 제공

/ 사진=하울링 엔터테인먼트 제공

신인 보이그룹 웨이커(WAKER)가 데뷔 앨범 트랙리스트를 공개했다.웨이커(고현, 권협, 이준, 리오, 새별, 세범)는 2일 자정 공식 SNS 채널에 첫 번째 미니앨범 'Mission of School'(미션 오브 스쿨)의 트랙리스트를 담은 이미지를 게재했다.공개된 이미지에는 가로줄 배경 위에 정자체로 트랙리스트가 적혀 있어 마치 필기 노트의 한 페이지를 보는 듯한 느낌을 선사한다.또 웨이커의 첫 여정을 알리는 데뷔 앨범답게, 'Mission of School'에는 총 10개의 트랙이 수록된다. 이중 타이틀곡은 'ATLANTIS(아틀란티스)'로, 레트로한 신시사이저와 일렉기타, 묵직한 리듬이 어우러진 팝 장르의 곡이다. 특히 웨이커는 데뷔 타이틀곡 'ATLANTIS'를 통해 앞으로 이루어 나갈 꿈과 자신들의 비밀스러운 이야기를 차근차근 보여주겠다는 각오라고.이밖에도 ‘Mission of School’에는 인트로 트랙 'Intro : Find the light inside'를 시작으로 선공개곡 'DASH(대시)', 'Day Dream(데이 드림)', '다신 널 이따위로 놓치고 싶진 않아', '그 시간에 멈춰있을게', 'SPIRIT(스피리트)', 'Paradise(파라다이스)', 'ATLANTIS(English ver.)', 아웃트로 트랙 'Dreaming Talk : DAY 1' 등이 수록된다.웨이커는 20여 년간 다양한 콘텐츠를 개발 및 제작해 온 하울링 엔터테인먼트에서 새롭게 선보이는 6인조 보이그룹이다. '각성 시키는 사람'이라는 뜻의 팀명 웨이커(WAKER)에는 노래로서 팬들의 마음을 깨우겠다는 포부를 담았다.한편, 웨이커의 데뷔 앨범 'Mission of School'은 오는 8일 정오 전 세계 동시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr