사진=웬디SNS

레드벨벳 웬디가 새해 첫날 일출 같이 보고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난해 12월 25일부터 12월 31일까지 '새해 첫날 일출 같이 보고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.레드벨벳 웬디가 1위를 가져갔다. 웬디는 올해 상연된 뮤지컬 '레베카' 10주년 기념 공연에 '나' 역으로 캐스팅돼 무대에 올랐다. 웬디가 속한 레드벨벳은 11월 정규 3집 'Chill Kill'을 발매했다. 동명의 타이틀곡 'Chill Kill'은 과감한 베이스 무빙과 스트링 선율, 화려하고 몽환적인 신스와 벨 사운드를 중심으로 극적이고 변칙적인 조화를 이루며 유니크하게 전개되는 팝 댄스곡이다.2위는 아이브 안유진이다. 안유진이 속한 아이브는 지난달 31일 방송된 '2023 MBC 가요대제전 꿈의 기록'에 출연해 여러 무대를 선보였다. '아이브 마인(I'VE MINE)'의 타이틀곡 '배디(Baddie)'와 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'의 더블 타이틀곡 '키치(Kitsch)', '아이엠(I AM)' 무대를 꾸며 강한 인상을 남겼다. 특히 안유진은 이영지와 함께 특별 유닛 무대에 올라 비욘세의 'End of Time', 레이디 가가의 'Born This Way' 퍼포먼스를 완벽히 소화했다.3위에는 트와이스 나연이 이름을 올렸다. 트와이스는 지난해 10월 데뷔 8주년 기념 단독 팬미팅을 성료했다. 2023년 10월 21일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 팬미팅 '2023 TWICE FANMEETING '(2023 트와이스 팬미팅 <원스 어게인>)을 개최하고 팬들과 만났다.현재 텐아시아 탑텐 홈페이지에는 '새해 첫날 떡국 같이 먹고 싶은 남자 가수는?' ,'새해 첫날 떡국 같이 먹고 싶은 여자 가수는?','새해 첫날 떡국 같이 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?, '새해 첫날 떡국 같이 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행 중이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr