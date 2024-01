/ 사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

'AI 신인 솔로 아이돌' JD1의 데뷔 싱글 무드 샘플러 영상이 공개됐다.JD1은 지난 30일 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 싱글 'who Am I'의 분위기를 미리 만나볼 수 있는 무드 샘플러를 공개했다.이번 싱글에는 아이유와 오마이걸, NCT127, 이달의 소녀, 아이브 등 여러 아티스트들의 히트곡을 배출한 작곡가 라이언 전이 프로듀싱을 맡았다. 무드 샘플러 영상은 실험실에서의 JD1의 탄생으로 시작된다.JD1은 자연과 도시 등 다양한 장소에서 여러가지 스타일의 의상을 자연스럽게 소화했으며, 스타일리시하고 독보적인 분위기를 표현하며 눈길을 끌었다. 몽환적인 배경음이 감각적이고 세련된 영상미와 어우러지며 JD1의 데뷔 싱글에 대한 기대감을 더욱 고조시켰다.오는 11일 데뷔를 앞두고 있는 JD1은 앞서 데뷔 스케줄러와 컨셉포토, 다양한 유튜브 콘텐츠를 공개하는 등 본격적인 데뷔에 박차를 가하고 있다.한편, JD1은 오는 1월 11일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 ‘who Am I’를 발매하고 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr