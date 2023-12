사진=텐아시아DB

동방신기가 데뷔 20주년을 기뻐했다.26일 서울 여의도동 콘래드 서울에서 동방신기의 정규 9집 '20&2' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.2003년 12월 26일 데뷔한 동방신기는 이날 데뷔 20주년을 맞았다. 유노윤호는 “벌써 데뷔 20주년이다. 아직도 설렌다”고 인사했다. 이어 “동방신기가 성인식을 맞이하는 날이다. 돌이켜보면 옆에 있는 창민이는 물론이고 많은 분들, 스태프들, 뒤에서 지원해주고 버팀목이 돼준 팬들 덕에 이 자리까지 오지 않았나 생각한다”고 소감을 밝혔다.최강창민은 “어떤 기념일이라든지 크게 감흥 있는 편은 아니다. 생일 이런 것도 그냥 넘어가는 편이다. 가수로서 동방신기로서 20주년은 특별하게 다가오더라. 가수로서 아이돌 출신 그룹으로서, 20주년을 맞는 그룹이 많진 않다. 감사하게도 저희 둘이 특별한 날을 맞을 수 있는 날이 됐다는 자체만으로도 많은 분들께 감사드려야 하는 날이다”고 뜻깊은 마음을 드러냈다.선후배, 동료 가수들은 영상을 통해 축하 인사를 전했다. 영상에는 라이즈, 에스파, NCT DREAM, NCT 127, 레드벨벳, 엑소 수호, 샤이니, 소녀시대 태연, 유리, 효연, 슈퍼주니어 동해, 은혁, 희철, 신동, 려욱, 예성, 규현, 보아, 강타 등 SM 소속 가수들뿐만 아니라 배우 이장우, 최지우, 윤제균 감독, 방송인 조세호, 이연복 셰프도 등장했다. 유노윤호는 “진심으로 축하한다는 말씀을 해주셔서 창민이도 저도 잘 살아왔다는 생각이 든다”며 기뻐했다. 최강창민은 “축하 멘트 같은 걸 쑥스러워하고 어색해하는데 오늘만큼은 너무나 많은 셀럽들의 축하를 즐겨야 되지 않을까, 그런 정도의 큰 의미로 다가오는 날이다”며 미소지었다.동방신기 정규 9집 '20&2'는 동방신기가 그간 쌓아온 시간과 경험은 물론, 앞으로 이들이 보여줄 새로운 비전까지 음악으로 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 'Rebel'(레벨)을 포함해 10곡이 수록돼 있다. 이번 앨범은 동방신기가 2018년 12월 스페셜 앨범 'New Chapter #2 : The Truth of Love'(뉴 챕터 #2 : 더 트루스 오브 러브) 이후 약 5년 만에 선보이는 새 앨범이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr