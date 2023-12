/ 사진 제공= 브레이브 엔터테인먼트

그룹 다크비(DKB)가 크리스마스 커버 라이브 영상을 공개했다.소속사 브레이브 엔터테인먼트는 지난 25일 다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 '다비치 - 매일 크리스마스 (Everyday Christmas)' 커버 라이브 클립을 공개했다.영상에는 크리스마스트리 앞에 모여 앉아 라이브를 펼치는 다크비의 모습이 담겼다. 다크비만의 밝은 에너지가 돋보이는 가운데, 멤버들은 감미로우면서도 포근한 음색으로 연말의 설렘을 고스란히 전했다.다크비는 지난달 30일 타인의 시선에서 벗어나 줏대 있게 성장하겠다는 포부가 담긴 미니 7집 'HIP'(힙)을 발매했다. 이들은 컴백 3일 만에 초동 자체 기록을 경신하며 '커리어 하이'를 달성했다. 특히, 다크비는 멤버들이 직접 안무 창작에 참여한 타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬)로 '하이 퍼포먼스'의 정수를 선보였다.한편, 다크비는 내달 27일 일본 도쿄에서 팬콘서트 'DKB The 1st FanConcert in Japan 2024 -Explosion-''(다크비 더 퍼스트 팬 콘서트 인 재팬 2024 -익스플로전-, 이하 'Explosion')을 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr