/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 콘셉트 트레일러를 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 26일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 후이의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 콘셉트 트레일러 영상을 공개했다.공개된 1분가량의 콘셉트 트레일러 영상은 감각적인 영상미와 후이의 다채로운 비주얼을 담고 있다.특히 ‘HUI’를 넣어 만든 새로운 단어는 후이만의 유니크한 모습으로 흥미로운 이야기를 선보여 시선을 사로잡았다.후이는 2016년 펜타곤으로 데뷔한 이후 감미로운 음색과 차별화된 퍼포먼스로 많은 사랑을 받아왔다. 또 뛰어난 작사, 작곡, 프로듀싱 역량으로 펜타곤의 '빛나리', 'Feelin' Like'(필린 라이크), 워너원의 '에너제틱 (Energetic)' 등 다수의 히트곡 제작에 참여하며 '올라운더', '믿고 듣는 후이'라는 수식어를 얻었다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 2024년 1월 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr