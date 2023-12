/사진 = 박보검 SNS

/사진 = 박보검 SNS

/사진 = 박보검 SNS

배우 박보검과 그룹 블랙핑크 리사의 절친샷이 시선을 끈다.박보검은 25일 자신의 SNS를 통해 "SEE, I AM A PARAGON OF FASHION."이라고 적고 리사와 함께 찍은 사진을 게재했다. 사진에서 박보검은 화이트 스트라이프 재킷에 청바지를 매치했고, 리사는 호피 무늬 재킷과 미니스커트 셋업을 입고 있다. 두 사람은 브이를 그리며 편안한 절친 같은 무드를 자아내 시선을 끈다.박보검과 리사는 한 명품 브랜드의 엠버서더로 함께 활동하고 있다. 그룹 방탄소년단 뷔 역시 해당 브랜드의 엠버서더였으나, 현재 군입대한 상태다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr