투모로우바이투게더(TXT), 풍성한 볼거리로 '가요대전' 장악

투모로우바이투게더가 종합 선물 세트 같은 풍성한 볼거리로 '2023 SBS 가요대전'(이하 '가요대전')을 뜨겁게 달궜다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 25일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최된 '가요대전'에 출연해 미니 5집 타이틀곡 'Sugar Rush Ride', 정규 3집 타이틀곡 'Chasing That Feeling' 무대를 선보였다. 또한, 멤버 연준은 프로그램 진행부터 솔로 스페셜 무대까지 전방위 활약을 펼쳤다.투모로우바이투게더는 '크리스마스의 악몽'을 메인 콘셉트로, 한 편의 동화 같은 무대를 선사했다. 다섯 멤버는 'Sugar Rush Ride'로 공연의 시작을 알린 뒤 천을 활용한 댄스 브레이크 구간에서 악몽에 사로잡힌 듯한 장면을 연출해 다크하고 몽환적인 분위기를 배가했다.이내 범규가 '성냥팔이 소년'을 연상시키는 모습으로 소원을 빌자, 주변이 밝아지고 분위기가 반전됐다. 이어 투모로우바이투게더가 산타클로스 망토를 걸치고 부른 홀리데이 버전의 'Chasing That Feeling' 무대가 펼쳐졌고, 이는 멤버들의 환상적인 비주얼과 달콤한 목소리, 경쾌한 편곡까지 삼박자가 완벽하게 어우러져 음악 팬들의 마음을 설레게 했다.연준은 이번 '가요대전'에서도 올라운더의 면모를 톡톡히 보여줬다. '인기가요' MC로 활약 중인 연준은 이날 역시 깔끔한 진행 실력과 유쾌한 리액션으로 기분 좋은 에너지를 전했다. 또한 스페셜 스테이지를 통해 선보인 방탄소년단 정국의 '3D (Alternate Ver.)' 커버 무대에서는 특유의 힙한 스웨그와 여유로운 그루브로 관객들을 매료시켰다.한편, '연말바이투게더' 수식어에 걸맞은 압도적인 퍼포먼스로 뜨거운 반응을 얻고 있는 투모로우바이투게더는 오는 29일 '2023 SBS 연기대상'에 초대받아 'Chasing That Feeling', 'Happily Ever After'로 축하 무대를 꾸민다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr