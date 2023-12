뉴진스 / 사진제공=어도어

동방신기 / 사진제공=SM엔터테인먼트

데이식스 크리스마스 콘서트 포스터. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

정용화 / 사진제공=FNC엔터테인먼트

아이돌들이 총집합하는 연말 결산 무대부터 콘서트까지, 다채로운 무대들이 크리스마스 연휴에 펼쳐진다. 크리스마스에도 K팝 아이돌들이 바쁘게 일하는 만큼, 팬들은 더 많음 무대를 즐길 수 있다.오는 25일 영종도 인스파이어 아레나에는 내로라하는 K팝 아이돌들이 모인다. '2023 SBS 가요대전'이 개최되는 것. 이번 '가요대전'의 주제는 '스위치 온(SWITCH ON)'으로, 동방신기, 샤이니 등 대선배 그룹부터 인기 최정상을 달리고 있는 아이브, 뉴진스, 데뷔하자마자 밀리언셀러를 달성한 제로베이스원, 라이즈까지 신구 아이돌을 모두 만나볼 수 있다.샤이니 키, 투모로우바이투게더 연준, 아이브 안유진이 MC로 나섰다. 라인업에는 동방신기, 샤이니, NCT 127, NCT DREAM, 더보이즈, 프로미스나인, 스트레이 키즈, (여자)아이들, 에이티즈, ITZY, 투모로우바이투게더, 크래비티, 스테이씨, 에스파, 엔하이픈, 아이브, 엔믹스, 르세라핌, 뉴진스, 싸이커스, 보이넥스트도어, 제로베이스원, 라이즈, 니쥬, 앤팀까지 총 25팀이 이름을 올렸다. '가요대전'의 MC를 맡은 투모로우바이투게더 연준, 있지(ITZY) 유나는 방탄소년단, 블랙핑크의 커버 무대를 꾸민다.NCT 127과 스트레이 키즈는 '러브 & 피스(LOVE & PEACE)'를 주제로 올 한 해 다양한 이슈로 지치고 힘든 사람들을 위해 위로와 사랑의 메시지를 담은 무대를 꾸민다. (여자)아이들과 르세라핌은 데뷔 앨범 타이틀로 연결된 '아이엠 피어리스(I AM Fearless)'라는 주제로 컬래버레이션 무대를 펼친다.JYP엔터테인먼트의 데이식스(DAY6)는 오는 22일~24일 사흘간 서울 성북구의 고려대학교 화정체육관에서 단독 콘서트 '크리스마스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트 : 유 아 마이 데이'(DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day')'를 개최한다.이번 공연은 2019년 12월 이후 약 4년 만에 개최되는 크리스마스 스페셜 콘서트이다. 또한 2020년 1월 '데이식스 월드투어 '그래비티'(DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY')' 이후 진행되는 데이식스의 단독 콘서트이기도 하다. 또한 성진, 영케이, 원필, 도운 등 네 멤버의 군 전역 후 완전체 첫 행보로, 군백기를 기다렸던 팬들에게는 더 의미있는 크리스마스 선물이 될 것ㅡ로 보인다.씨엔블루 정용화는 크리스마스 이틀 전, 팬들과 미리 크리스마스를 즐긴다. 오는 23일 오후 3시, 7시 두 차례에 걸쳐 크리스마스 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요'를 연다.이번 팬미팅은 정용화가 팬들과 함께 크리스마스를 보내기 위해 마련한 자리라는 것이 소속사 FNC엔터테인먼트의 설명이다. 정용화는 다양한 코너와 무대로 따뜻하고 뜻깊은 시간을 만들겠다는 각오다. 센스 넘치는 입담과 최근 아시아 투어로 더욱 물오른 라이브 실력을 감상할 수 있다.크리스마스에도 열일하는 K팝 가수들. 크리스마스 연휴에도 K팝과 함께 눈과 귀가 호강하는 시간을 보낼 수 있을 것으로 기대된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr