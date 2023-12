/ 사진제공=SM엔터테인먼트

샤이니 키가 오는 1월 솔로 콘서트를 개최한다.키 솔로 콘서트 ‘2024 KEYLAND ON : AND ON’(2024 키랜드 온 : 앤 온)은 내년 1월 27~28일 양일간 서울 올림픽핸드볼경기장에서 열릴 예정이다.특히 이번 공연은 키가 2022년 10월 ‘KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND’(키 콘서트 - 지오에이티 (그레이티스트 오브 올 타임) 인 더 키랜드) 이후 약 1년 3개월 만에 개최하는 국내 단독 공연이다.더불어 오늘(19일) 샤이니 각종 SNS 등을 통해 비어 있는 벤딩 머신을 담은 영상이 공개된 데 이어 해당 벤딩 머신에 키의 시그니처 캐릭터인 ‘복실이’, 올해 발매된 정규 2집 리패키지 ‘Killer’(킬러)와 두 번째 미니앨범 ‘Good & Great’(굿 앤 그레이트)로 선보인 스타일링의 피규어, 올 블루 컬러 의상을 입고 힙한 매력을 발산하는 키의 모습 등이 채워진 유니크한 분위기의 포스터가 릴리즈됐다.또한 이번 공연의 티켓 예매는 멜론티켓에서 진행, 12월 26일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 28일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.한편, 키가 속한 샤이니는 12월 25일 SBS ‘2023 가요대전’과 31일 MBC ‘2023 가요대제전’에 출연하며, 키는 3년 연속 ‘가요대전’의 MC를 맡는다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr