/ 사진제공=동요엔터테인먼트

그룹 DKZ(디케이지)가 연말 프로젝트 싱글을 발매한다.지난 18일 소속사 동요엔터테인먼트는 DKZ(재찬, 종형, 세현, 민규, 기석) 공식 SNS를 통해 연말 프로젝트 싱글 'DKZ Year End Project Song 'It's All Right Part.4'(디케이지 이어 엔드 프로젝트 송 '잇츠 올 라이트' 파트 포)의 티저 스케줄을 업로드하며 싱글 발매 소식을 알렸다.공개된 티저 스케줄에 따르면, DKZ는 오는 20일부터 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저를 선보인다. 특히, 총 9개의 콘셉트 포토가 순차적으로 공개되는 가운데, 멤버 재찬이 사진 작업에 참여했다.'DKZ Year End Project Song 'It's All Right Part.4'는 2020년부터 이어온 DKZ의 연말 프로젝트의 연장선이다. 멤버들이 직접 싱글 제작 전반에 참여해 한 해동안 사랑을 보내준 이들을 향한 감사의 마음을 담아낸다. DKZ는 그간 연말 프로젝트를 통해 희망적인 가사가 돋보이는 음악으로 위로의 메시지를 선사해 온 바, 다섯 멤버의 따스한 진심을 녹여낸 이번 싱글에도 기대가 커진다.한편, DKZ의 'DKZ Year End Project Song 'It's All Right Part.4'는 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr