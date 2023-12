사진제공= Dick Clark Productions

뉴진스(NewJeans)가 K-팝 걸그룹 최초로 미국 ABC방송 새해맞이 특집쇼에서 공연한다.소속사 어도어(ADOR)는 14일 공식 SNS를 통해 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)가 ABC방송 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2024(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024, 이하 '뉴 이어스 로킹 이브')에 출연한다고 밝혔다.올해로 52회째를 맞는 '뉴 이어스 로킹 이브'는 미국에서 가장 많이 시청되는 새해맞이 특집 프로그램으로, 매년 12월 31일 저녁에 시작해 새해 첫날 새벽까지 이어진다. 5시간 넘게 진행되는 이 프로그램에는 그 해 최고의 가수들 공연과 뉴욕 타임스스퀘어 새해 카운트다운 행사 등 볼거리가 가득하다.이날 추가 공개된 올해 글로벌 라인업에는 뉴진스와 함께 포스트 말론과 아이비 퀸이 포함됐다. 포스트 말론은 라스베이거스에서, 아이비 퀸은 푸에르토리코에서 공연한다. 뉴진스는 한국에서 무대를 꾸며 시청자들을 만난다. 이들은 두 번째 EP 'Get Up'의 타이틀곡 'Super Shy'와 'ETA'의 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.K-팝 아티스트로는 지금까지 싸이와 방탄소년단, 제이홉(방탄소년단), 투모로우바이투게더가 '뉴 이어스 로킹 이브'에 출연한 바 있다. 뉴진스는 K-팝 걸그룹 최초, 남녀 통틀어 K-팝 아티스트 중 데뷔 후 최단기간(1년 5개월)에 이 프로그램에 출연함으로써 전 세계적인 위상을 입증했다.뉴진스는 올해 여러 글로벌 무대에서 활약했다. 이들은 지난 8월 K-팝 걸그룹 최초로 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에 올랐다. 당시 약 7만 명의 관중이 떼창으로 호응하는 등 뉴진스는 미국 내 첫 공연임이 믿기지 않을 정도로 폭발적인 인기를 확인시켰다. 뉴진스는 지난달에는 지상 최대 규모의 e스포츠 축제인 '리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십' 결승전에서 오프닝 공연을 하고, 미국 3대 음악 시상식 '빌보드 뮤직 어워드(BBMAs)'에서 K-팝 걸그룹 최초로 퍼포먼스를 펼쳤다.'뉴 이어스 로킹 이브 2024'는 오는 31일 저녁 8시(현지시간, 한국시간 1월 1일 오전 10시)부터 ABC방송에서 생중계로 방영된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr