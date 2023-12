사진=텐아시아DB

김재환이 함께 눈싸움하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 12월 7일부터 12월 13일까지 '함께 눈싸움하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 김재환이 1위에 올랐다. 김재환은 오는 16~17일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '2023 김재환 CONCERT '을 개최한다. 김재환은 올해 '봄바람', 'J.A.M (Journey Above Music)', 'I Love You' 등을 선보이며 다양한 음악적 역량을 뽐냈다. 또한 'PEAK FESTIVAL 2023 (피크 페스티벌 2023)', '2023 드림콘서트 in JAPAN', 'Someday Festival 2023 (썸데이 페스티벌 2023)' 등 다수의 페스티벌 무대에 올랐다.2위는 방탄소년단 지민이 차지했다. 지난 1일(현지시간) 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, 이하 RIAA)에 따르면, 지민의 지민의 첫 솔로 앨범 'FACE'의 타이틀곡 'Like Crazy'가 100만 유닛(unit) 이상 판매돼 '플래티넘' 인증을 획득했다. 지민은 'Like Crazy'로 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'(4월 8일 자)에서 진입과 동시에 정상을 찍으며, 한국 솔로 아티스트 최초로 '핫 100' 1위를 차지했다. 또한 'FACE'는 발매 첫날 한터차트 기준 100만 장 이상 팔려 K-팝 솔로 아티스트 음반 중 역대 최초로 발매 1일 차에 '밀리언셀러'가 됐다. 'Like Crazy'는 지난 11월 30일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 '2023 랩드(Wrapped) 연말 결산' 캠페인에서 'Global Top K-Pop Songs of the Year' 부문 3위에 올랐다.3위는 하성운이 가져갔다. 하성운은 지난해 10월 육군 현역으로 입대해 복무 중이다. 올해 10월에는 계룡 지상군페스티벌에서 육군 특별공연팀으로 무대에 올랐다. 'Super Shy', 'Shoot out', 'Hard carry', 'Energetic' 등 경쾌하고 에너지 넘치는 댄스 커버 무대로 환호를 끌어냈다. 지난 2월에는 팬덤 하늘의 탄생일을 기념해 새 디지털 싱글 '스노위 스타즈(Snowy Stars)'를 발매했다. 하성운이 직접 작사에 참여했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말 파티룩을 잘 소화해낼 것 같은 남자 가수는?', '연말 파티룩을 잘 소화해낼 것 같은 여자 가수는?', '연말 파티룩을 잘 소화해낼 것 같은 남자 트로트 가수는?', '연말 파티룩을 잘 소화해낼 것 같은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr