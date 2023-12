애즈원, 오늘(14일) 새 싱글 ‘Winter Wonderland’로 전격 컴백…'캐럴퀸'의 귀환

애즈원이 오늘(14일) 신곡 ‘Winter Wonderland(윈터 원더랜드)’를 발매하며 전격 컴백한다.지난 8일, 브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 애즈원의 새 싱글 ‘Winter Wonderland’의 티저 이미지를 공개하며 신곡 발매 소식을 전했는데, 공개된 티저 이미지에는 눈사람을 만드는 소년, 그리고 눈사람과 함께 하늘을 나는 소년의 이미지 위에 ‘Sleigh bells ring are you listening?’, ‘Walking in a winter wonderland’라는 문구가 적혀 있어 애즈원표 캐럴에 대한 음악팬들의 이목을 집중시켰다.애즈원의 새 싱글 ‘Winter Wonderland’는 Tony Bennett, Lady Gaga, Bing Crosby, Michael Bublé 등 많은 아티스트들이 불렀던 클래식 캐럴 넘버를 발랄한 피아노 선율과 존재감 있는 관악기 사운드로 구성한 트랙 위에 애즈원의 독보적인 음색을 더해 완성한 곡으로, 애즈원이 선사하는 아름다운 하모니는 마치 겨울 동화 나라에 간 듯한 분위기를 한껏 느낄 수 있게 해준다.특히 이번 곡은 지난 2002년에 발표한 캐럴 앨범 'As One Carolling'으로 많은 사랑을 받으며 오랜 시간 '캐럴퀸'으로 불려온 애즈원이 무려 21년 만에 선보이는 캐럴 신곡이라 그 어느때보다 많은 기대를 모으고 있다.한편, 애즈원의 신곡 ‘Winter Wonderland’는 오늘 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr