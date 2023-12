/사진제공=tvN

/사진제공=tvN

순백의 웨딩케이크도 핏빛으로 물들일 박민영의 경고가 시작된다.12일 tvN 새 월화드라마 '내 남편과 결혼해줘' 측은 박민영의 단독 포스터와 티저 영상을 공개했다. '내 남편과 결혼해줘'는 절친과 남편의 불륜을 목격하고 살해당한 여자가 10년 전으로 회귀해 인생 2회차를 경험하며 시궁창 같은 운명을 그들에게 돌려주는 본격 운명 개척 드라마다.공개된 포스터 속에는 테이블을 가득 채운 핏빛 꽃과 양초 사이에 놓인 새하얀 케이크가 극명한 대비를 이루고 있다. 검은색 드레스와 면사포를 쓴 강지원(박민영 역)이 'Will you MARRY MY HUSBAND'라는 레터링이 쓰인 케이크를 내밀며 자아내는 서늘한 포스가 단숨에 분위기를 압도하고 있다.더불어 공개된 티저 영상 속에는 새빨간 배경을 뒤로한 채 신랑과 신부의 피규어가 꽂힌 웨딩 케이크와 이를 보는 강지원의 알쏭달쏭한 미소가 호기심을 자극한다. 이내 신부의 피규어를 바꿔치기하고 다른 신부의 피규어로 케이크를 뭉개버리는 거친 손길에서는 남편 박민환(이이경 역)과 절친 정수민(송하윤 역)을 향한 분노가 엿보인다.그 위로 쓰러진 피규어와 피처럼 흘러나오는 빨간 시럽이 케이크를 물들여 섬뜩함을 더한다. 특히 "네가 탐내던 쓰레기, 네가 처리해"라는 강지원의 촌철살인과 의미심장한 미소에 담긴 저의가 무엇인지, 과연 이들에게 어떤 복수로 죗값을 치르게 할지 궁금증을 유발한다.'내 남편과 결혼해줘'는 오는 2024년 1월 1일 첫 방송 된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr